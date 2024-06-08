Верните мне мой 2021-й или лучше не надо? Что ответили Дугин, Валуев, Слуцкий на полях ПМЭФ

Во время Петербургского международного экономического форума «Фонтанка» спросила спикеров о ностальгии по 2021 году . Выходит, что опрошенным это настроение совсем не близко.



Вопрос, который корреспонденты редакции задавали на полях ПМЭФ спикерам, звучал так: «Вы готовы сказать с ностальгией: «Верните мне мой 2021 год»? Или вам это настроение не близко?» Ответы — ниже.

Антон Силуанов Фото: Александр Гальперин, Фонд Росконгресс Поделиться Поделиться





Антон Силуанов, министр финансов РФ:



«Мы двигаемся вперед. Чего ностальгировать-то? Нам нужно работать в нынешних условиях и действовать так, чтобы 2024, 2025 годы были гораздо лучше 2021-го. Каждый год нужно добиваться каких-то движений вперед. Вот, собственно, над этим мы и работаем».

Николай Валуев Фото: Сергей Кулаков, Фонд Росконгресс Поделиться Поделиться





Николай Валуев, депутат Госдумы РФ:



«У меня нет ностальгии по 2021 году, у меня есть только воспоминания. Мир уже совершенно другой, почему у меня должна быть ностальгия? Я еще сравнительно нестарый человек, многое впереди».



Анита Цой Фото: Сергей Шинов, Фонд Росконгресс Поделиться Поделиться





Анита Цой, певица, народная артистка РФ:



«Вот сказать именно, что «верните именно мой 2021-й», могу только в одном случае. Именно 2021 год показал мне, что я могу диверсифицировать свои таланты из музыкальной области еще куда-то, то есть в любимое дело, например в «сельхозку», в фермерское хозяйство. На это нужно было набраться смелости, потому что в основном всю свою жизнь я посвятила музыке. И естественно, 21-й год стал для меня прогрессивным. Он показал, что не нужно сидеть на месте, не нужно ждать никаких поблажек, нужно уметь выживать, концентрироваться, но делать все по душе, с любовью, чтобы это было в кайф прежде всего самому себе. И поверьте, 2021-й дал большой толчок, и благодаря ему открылось новой направление «Цойкины рецепты».



Александр Дугин Фото: Елена Стадниченко, Фонд Росконгресс Поделиться Поделиться





Александр Дугин, философ:



«Конечно, вообще, у каждого человека может быть ностальгия по детству, по каким-то, может быть, даже временам, в которых он не жил, в которых он представляет себя. Это очень, на мой взгляд, здоровая черта человеческой психики. Ностальгия, по-гречески, — это nostos, это дом, это home, вот то, что называется, а algos — это болезнь. Вот эта болезнь по утраченному дому — в этом есть что-то глубинное человеческое. Мы вообще не с этой земли, мы божие творения, и наша цель вернуться на небо. Поэтому испытывать эту ностальгию — это совершенно естественно, но это не 21-й год, это не Советский Союз или царистские времена. У нас есть ностальгия по будущему, ностальгия по вечному. Вот это точно чувство здоровое. А сейчас, мне кажется, наше общество как раз находится в той ситуации, когда оно действительно выздоравливает, и это прекрасно».



Леонид Слуцкий Фото: Евгений Федосков, Фонд Росконгресс Поделиться Поделиться





Леонид Слуцкий, депутат Госдумы РФ:



«Вы знаете, надо с оптимизмом смотреть в будущее, надо учитывать опыт прошлого, но смотреть в будущее. Поэтому мы ждём наш классный, эффективный 2024-й, и на это работаем».



Борис Пиотровский Фото: Александр Балаганов, Фонд Росконгресс Поделиться Поделиться





Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга:

