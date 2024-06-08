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    ПМЭФ 2024

    Верните мне мой 2021-й или лучше не надо? Что ответили Дугин, Валуев, Слуцкий на полях ПМЭФ

    1478
    8 комментариев

    Во время Петербургского международного экономического форума «Фонтанка» спросила спикеров о ностальгии по 2021 году. Выходит, что опрошенным это настроение совсем не близко.

    Вопрос, который корреспонденты редакции задавали на полях ПМЭФ спикерам, звучал так: «Вы готовы сказать с ностальгией: «Верните мне мой 2021 год»? Или вам это настроение не близко?» Ответы — ниже.

    Антон Силуанов
    Антон СилуановФото: Александр Гальперин, Фонд Росконгресс
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    Антон Силуанов, министр финансов РФ:


    «Мы двигаемся вперед. Чего ностальгировать-то? Нам нужно работать в нынешних условиях и действовать так, чтобы 2024, 2025 годы были гораздо лучше 2021-го. Каждый год нужно добиваться каких-то движений вперед. Вот, собственно, над этим мы и работаем».

    Николай Валуев
    Николай ВалуевФото: Сергей Кулаков, Фонд Росконгресс
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    Николай Валуев, депутат Госдумы РФ:


    «У меня нет ностальгии по 2021 году, у меня есть только воспоминания. Мир уже совершенно другой, почему у меня должна быть ностальгия? Я еще сравнительно нестарый человек, многое впереди».

    Анита Цой
    Анита ЦойФото: Сергей Шинов, Фонд Росконгресс
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    Анита Цой, певица, народная артистка РФ:


    «Вот сказать именно, что «верните именно мой 2021-й», могу только в одном случае. Именно 2021 год показал мне, что я могу диверсифицировать свои таланты из музыкальной области еще куда-то, то есть в любимое дело, например в «сельхозку», в фермерское хозяйство. На это нужно было набраться смелости, потому что в основном всю свою жизнь я посвятила музыке. И естественно, 21-й год стал для меня прогрессивным. Он показал, что не нужно сидеть на месте, не нужно ждать никаких поблажек, нужно уметь выживать, концентрироваться, но делать все по душе, с любовью, чтобы это было в кайф прежде всего самому себе. И поверьте, 2021-й дал большой толчок, и благодаря ему открылось новой направление «Цойкины рецепты».

    Александр Дугин
    Александр ДугинФото: Елена Стадниченко, Фонд Росконгресс
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    Александр Дугин, философ:


    «Конечно, вообще, у каждого человека может быть ностальгия по детству, по каким-то, может быть, даже временам, в которых он не жил, в которых он представляет себя. Это очень, на мой взгляд, здоровая черта человеческой психики. Ностальгия, по-гречески, — это nostos, это дом, это home, вот то, что называется, а algos — это болезнь. Вот эта болезнь по утраченному дому — в этом есть что-то глубинное человеческое. Мы вообще не с этой земли, мы божие творения, и наша цель вернуться на небо. Поэтому испытывать эту ностальгию — это совершенно естественно, но это не 21-й год, это не Советский Союз или царистские времена. У нас есть ностальгия по будущему, ностальгия по вечному. Вот это точно чувство здоровое. А сейчас, мне кажется, наше общество как раз находится в той ситуации, когда оно действительно выздоравливает, и это прекрасно».

    Леонид Слуцкий
    Леонид СлуцкийФото: Евгений Федосков, Фонд Росконгресс
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    Леонид Слуцкий, депутат Госдумы РФ:


    «Вы знаете, надо с оптимизмом смотреть в будущее, надо учитывать опыт прошлого, но смотреть в будущее. Поэтому мы ждём наш классный, эффективный 2024-й, и на это работаем».

    Борис Пиотровский
    Борис ПиотровскийФото: Александр Балаганов, Фонд Росконгресс
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    Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга:


    «Нет, у меня нет никакой ностальгии. В 2021-м я еще не работал в правительстве Санкт-Петербурга в команде губернатора, а сегодня я работаю и, как вы можете обратить внимание, настроен я исключительно позитивно. И все, что происходит в нашем городе, и отражение — то, что происходит в нашем городе на нашем стенде на экономическом форуме, внушает уверенность в завтрашнем дне».

    Антон Силуанов
    Антон СилуановФото: Александр Гальперин, Фонд Росконгресс
    Николай Валуев
    Николай ВалуевФото: Сергей Кулаков, Фонд Росконгресс
    Анита Цой
    Анита ЦойФото: Сергей Шинов, Фонд Росконгресс
    Александр Дугин
    Александр ДугинФото: Елена Стадниченко, Фонд Росконгресс
    Леонид Слуцкий
    Леонид СлуцкийФото: Евгений Федосков, Фонд Росконгресс
    Борис Пиотровский
    Борис ПиотровскийФото: Александр Балаганов, Фонд Росконгресс

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    Комментарии 8

    26592706608 Июн 2024 в 13:52
    Президент Зимбабве был тот, что нужен на таком пленарном заседании. Ему было что сказать россиянам и чем приободрить их: его страна много лет живет в условиях тяжких санкций.

    — Ситуация, в которой некоторые западные государства пытаются диктовать нам, с кем нужно дружить,— мы также никогда не будем согласны с этим в Зимбабве!.. В чем заключается наше преступление? Преступление народа Зимбабве заключается в том, что они потребовали возвращения им их законной земли, чтобы воссоединились жители Зимбабве и их древние земли.

    То есть вообще всё совпадает!

    Вот в чем состоял тайный замысел пригласить именно этого человека. Многое можно было почерпнуть!

    — Зимбабве, несмотря на 25-летний режим санкций, страдает от этих санкций! — рассказывал Мнангагва.— Эти санкции действуют в отношении нас на протяжении последних 25 лет, однако ВВП Зимбабве назло всем нашим врагам все равно растёт.

    Кажется, можно выдохнуть: если все пойдет как сейчас, то через 25 лет у нас все будет как в Зимбабве.........
    +0−0
    08 Июн 2024 в 13:51
    С ностальгией вспоминаю времена когда такие как Дугин и Слуцкий - были незаметными крысами!
    +0−0
    viachfil08 Июн 2024 в 13:44
    Верните 2013г., когда рубль не был обнулён в 4 раза
    +1−0
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