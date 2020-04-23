Обустройство госпиталя в «Ленэкспо» стоит 416 млн. Смольный подписал контракт с компанией «Лентехстрой»

О том, что контракт подписан 23 апреля, «Фонтанке» рассказал гендиректор «Лентехстроя» Анатолий Вебер. Формальным заказчиком является подведомственное комстрою Управление строительными проектами, стоимость работ — 416 млн рублей. По словам Вебера, работы предполагается завершить к концу недели. Компания «Лентехстрой», согласно СПАРК, принадлежит Владимиру Яблокову. Среди последних крупных госконтрактов — достройка школы на улице Кораблестроителей за 247 млн рублей.

Пауза в заключении контракта на уже начатые работы объясняется, судя по всему, тем, что их запускали в срочном порядке. Как ранее объясняли в Смольном, «Газпром» передал городу для нужд по борьбе с коронавирусной инфекцией один из павильонов выставочного комплекса на Наличной улице. Здесь появится госпиталь на 1080 коек для больных с легкой формой новой коронавирусной инфекции. В частности, для тех, кто по каким-то причинам не сможет самоизолироваться дома.

Как выглядит павильон за несколько дней до окончания работ — смотрите здесь .