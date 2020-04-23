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23.04.2020 13:22
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Обустройство госпиталя в «Ленэкспо» стоит 416 млн. Смольный подписал контракт с компанией «Лентехстрой»

Город подписал генподрядный контракт на обустройство госпиталя в «Ленэкспо» для легких пациентов с COVID-19. Подрядчик — «Лентехстрой».

О том, что контракт подписан 23 апреля, «Фонтанке» рассказал гендиректор «Лентехстроя» Анатолий Вебер. Формальным заказчиком является подведомственное комстрою Управление строительными проектами, стоимость работ — 416 млн рублей. По словам Вебера, работы предполагается завершить к концу недели. Компания «Лентехстрой», согласно СПАРК, принадлежит Владимиру Яблокову. Среди последних крупных госконтрактов — достройка школы на улице Кораблестроителей за 247 млн рублей.

Пауза в заключении контракта на уже начатые работы объясняется, судя по всему, тем, что их запускали в срочном порядке. Как ранее объясняли в Смольном, «Газпром» передал городу для нужд по борьбе с коронавирусной инфекцией один из павильонов выставочного комплекса на Наличной улице. Здесь появится госпиталь на 1080 коек для больных с легкой формой новой коронавирусной инфекции. В частности, для тех, кто по каким-то причинам не сможет самоизолироваться дома.

Как выглядит павильон за несколько дней до окончания работ — смотрите здесь .

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

260559361
Еще один повод для возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении как собственников павильона, так и должностных лиц, подписавших данных контракт. Стоимость явно завышена. деньги уйдут непонятно на что.Больных с легкой формой не будет, так как все они будут лечиться дома и в госпитализации нуждаться не будут.
260854841
Наверняка еще и без учета на обустройство санитарных блоков, вывоз опасных медицинских отходов, утилизации белья.
Анна Прошина
Да уж чего-то на полмиллиарда ну ни как не тянет.

Интересно а сейчас то им деньги зачем ?
По-моему сейчас самое время всем мобилизоваться и работать за необходимое и достаточные для питания средства.
Зачем нужны деньги если их неначтт потратить ?
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