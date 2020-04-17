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17.04.2020 15:51
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Грифонам с Банковского моста надели маски. Но не только из-за коронавируса

Ко дню охраны памятников в Петербурге на грифонов Банковского моста надели маски. По задумке авторов акции, это должно означать хрупкость всего окружающего.

«Объявленная ИКОМОС тема 18 апреля этого года «Совместные культуры, совместное наследие, совместная ответственность» в нынешних условиях звучит особенно актуально, — подчеркнул 17 апреля в преддверии праздника (который празднуется 18 апреля) в видеообращении председатель КГИОП Сергей Макаров. — Эти слова наполнены смыслом, который мы пару месяцев назад представить не могли. Надев к Международному дню охраны памятников на грифонов защитные маски [1], мы хотим обратить внимание на хрупкость человеческой жизни и материальной культуры. Дорогие друзья, время непростое. Пожалуйста, берегите себя и своих близких».

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

Санкт-Петербург — первый в России объект, включенный в список ЮНЕСКО. Несмотря на все сложности, связанные с эпидемией коронавируса в мире и России, в Северной столице в целом сохраняется объем программы реставрации на 2020 год.

К концу года будет завершена разработка проектов реставрации фасадов 60 жилых домов-памятников с особо сложной отделкой, включенных в программу КГИОП.

Вскоре начнутся и реставрационные работы. В этом году будет производиться реставрация Смольного монастыря, Юсуповского, Аничкова и Гатчинского дворцов, Евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины на Большом пр. В.О., часовни Благовещенской церкви на углу Малого пр. и 8-й линии В.О., Казанского собора и многих других «визитных карточек» Санкт-Петербурга.

Все они буду произведены с соблюдением предписанных профилактических мер.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (2)

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а я думал опять их на реставрацию увезли... на моей памяти за последние 5 лет они уезжали уже 2 раза.... говорят Бог троицу любит... =)
Юю.
О "хрупкости всего окружающего" тут подумаешь в последнюю очередь)
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