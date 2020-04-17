Банки не одобрили 65% заявок о кредитных каникулах. На «президентских» условиях их получили лишь 4,7% заявителей

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 17 апреля, в ходе онлайн-пресс-конференции рассказала о промежуточных итогах обработки российскими банками заявок от своих клиентов на предоставление кредитных каникул.



Как следует из представленных ей данных, всего к 15 апреля заемщики подали больше 585 тыс. обращений о реструктуризации. Из них уже рассмотрено примерно 450 тысяч заявок. Отказы пришли 250 тысячам заемщиков.



Подавляющее большинство тех, кто подает заявки, не имеет права воспользоваться инициированными президентом Владимиром Путиным специальными «антикоронавирусными» правилами предоставления кредитных каникул, в которых речь идет о безусловном их предоставлении без подтверждающих справок о доходах.

