Банки не одобрили 65% заявок о кредитных каникулах. На «президентских» условиях их получили лишь 4,7% заявителей
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 17 апреля, в ходе онлайн-пресс-конференции рассказала о промежуточных итогах обработки российскими банками заявок от своих клиентов на предоставление кредитных каникул.
Как следует из представленных ей данных, всего к 15 апреля заемщики подали больше 585 тыс. обращений о реструктуризации. Из них уже рассмотрено примерно 450 тысяч заявок. Отказы пришли 250 тысячам заемщиков.
Подавляющее большинство тех, кто подает заявки, не имеет права воспользоваться инициированными президентом Владимиром Путиным специальными «антикоронавирусными» правилами предоставления кредитных каникул, в которых речь идет о безусловном их предоставлении без подтверждающих справок о доходах.
«Чуть меньше 100 тыс. обращений подано в рамках закона о льготном периоде. Из них удовлетворено 38 тыс. (или 48% от числа рассмотренных), при этом по 28 тыс. банки приняли положительное решение без подтверждающих документов о снижении доходов», — рассказала Эльвира Набиуллина.
Из них по ипотечным каникулам одобрено почти 80% — это 13 тыс. обращений. По потребительским кредитам и кредитным картам положительное решение о реструктуризации банки принимали примерно в половине случаев (16 и 7 тыс. заявок соответственно), по автокредитам — всего 7,4% одобрений (чуть больше 1 тыс. кредитов). Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита (это более чем в 68% случаев отказов).