На помощь застрявшим за границей россиянам выделят по 30 долларов в день. Но могут и отказать

Правительство России утвердило порядок оказания помощи согражданам, которые оказались заложниками коронавируса за границей. В день каждому взрослому будут выделять по 2,4 тысячи рублей, на детей — меньше.



Согласно документу, опубликованному 4 апреля на сайте кабмина, на финансовую помощь могут рассчитывать обладатели обратных билетов в Россию с датами от 16 марта до 31 мая. При этом оплачивать будут только период после несостоявшегося возвращения на родину.

Чтобы получить выплаты, туристы должны будут заполнить специальную форму на Едином портале госуслуг. В ней, кроме паспортных данных, нужно указать, например, цель поездки. Достоверность и обстоятельства пребывания за рубежом проверят правоохранительные органы, и только после этого МИД примет решение об оказании помощи.