На помощь застрявшим за границей россиянам выделят по 30 долларов в день. Но могут и отказать
Правительство России утвердило порядок оказания помощи согражданам, которые оказались заложниками коронавируса за границей. В день каждому взрослому будут выделять по 2,4 тысячи рублей, на детей — меньше.
Согласно документу, опубликованному 4 апреля на сайте кабмина, на финансовую помощь могут рассчитывать обладатели обратных билетов в Россию с датами от 16 марта до 31 мая. При этом оплачивать будут только период после несостоявшегося возвращения на родину.
Чтобы получить выплаты, туристы должны будут заполнить специальную форму на Едином портале госуслуг. В ней, кроме паспортных данных, нужно указать, например, цель поездки. Достоверность и обстоятельства пребывания за рубежом проверят правоохранительные органы, и только после этого МИД примет решение об оказании помощи.
Причиной отказа могут стать, в частности, недостоверные сведения в заявлении или неявка на предложенный рейс российской авиакомпании. О нём застрявших туристов собираются извещать через смс и электронную почту.
«Помощь оказывается гражданам Российской Федерации, в отношении которых принято решение о ее оказании, из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день», — говорится в документе.
Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что с полуночи 4 апреля перестанут летать самолёты, которые последние недели возвращали в страну туристов. Всех оставшихся решено расселить по отелям. Правительство выделило на социальную поддержку россиян 500 млн рублей. Позднее вице-премьера РФ Татьяну Голикову заявила, что страна своих не бросит, и путешественников продолжат возвращать домой.