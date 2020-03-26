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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 11:06
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Петербург держится второй день. Новых больных коронавирусом не выявлено

Вторые сутки подряд в Петербурге не выявляют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью 26 марта.

В инфекционной больнице Боткина с подтверждённым диагнозом находятся 15 петербуржцев и двое жителей Ленинградской области.

Всего в стационаре с признаками ОРВИ лечатся 330 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 16 детей старше 5 лет. За прошедшие сутки госпитализировано 52 человека, выписано 46 пациентов. Всего в Петербурге с начала эпидемии подтверждён 21 случай заболевания коронавирусом, шесть человек уже выздоровели.

За событиями, связанными с распространением коронавируса в стране и в мире, «Фонтанка» следит в режиме онлайн.

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Комментарии (5)

REITING
Само собой что не выявлено.
Потому что никто эти мне занимается.
Сегодня ехал на поезде, даже с Минска были беларусы.
В Минске напомню всеми силами отказываются карантин вводить,
и народа заболевшего масса

Тестирование и анализы когда начнут брать превентивно?
Кто мешает хотя бы централизованно анализы у пассажиров у жд вокзалах и аэропортах организовать?
Василий Марущак
Пишите, что нет, и тут же пишите, что 5 новых случаев, так где же правда?
260674981
На РБК пишут обратное. 5 новый случаев
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