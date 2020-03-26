Петербург держится второй день. Новых больных коронавирусом не выявлено

Вторые сутки подряд в Петербурге не выявляют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью 26 марта.



В инфекционной больнице Боткина с подтверждённым диагнозом находятся 15 петербуржцев и двое жителей Ленинградской области.

Всего в стационаре с признаками ОРВИ лечатся 330 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 16 детей старше 5 лет. За прошедшие сутки госпитализировано 52 человека, выписано 46 пациентов. Всего в Петербурге с начала эпидемии подтверждён 21 случай заболевания коронавирусом, шесть человек уже выздоровели.