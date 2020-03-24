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24.03.2020 09:25
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Экс-главу Роскомнадзора Александра Жарова назначили генеральным директором «Газпром-медиа»

Совет директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» объявил о назначении Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года. Контракт с бывшим главой Роскомнадзора подписан на три года.

Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года, до этого занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций, а также был заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава.

«Газпром-медиа» с 2015 года возглавлял Дмитрий Чернышенко. В январе этого года он был назначен на должность вице-премьера в правительстве премьер-министра Михаила Мишустина.

Место Жарова, по информации СМИ, предположительно займёт Андрей Липов — глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

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Комментарии (2)

veteran78
Как они это делают ? Дар просто из худшего выбирать наихудшее.
Pilat
У мусье Венедиктова новый куратор.
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