Экс-главу Роскомнадзора Александра Жарова назначили генеральным директором «Газпром-медиа»
Совет директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» объявил о назначении Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года. Контракт с бывшим главой Роскомнадзора подписан на три года.
Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года, до этого занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций, а также был заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава.
«Газпром-медиа» с 2015 года возглавлял Дмитрий Чернышенко. В январе этого года он был назначен на должность вице-премьера в правительстве премьер-министра Михаила Мишустина.
Место Жарова, по информации СМИ, предположительно займёт Андрей Липов — глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.