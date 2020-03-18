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18.03.2020 14:14
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Володин разрешил не ходить в Госдуму больным депутатам и тем, кому за 70. Просил Бортко

Приболевшим и возрастным депутатам разрешили прогуливать пленарные заседания и работать дистанционно. Об этом 18 марта заявил спикер палаты Вячеслав Володин в ответ на просьбу коммуниста и кинорежиссёра Владимира Бортко.

«Мне 74 года, у меня за плечами три воспаления легких. Значит, если я заболею, то стопроцентная смерть мне гарантирована», — цитирует Бортко «Интерфакс». Он поинтересовался, можно ли ему и тем, кому за 70, покинуть собрание ровно на неделю.

Володин отметил, что данный вопрос обсуждался с руководителями всех думских фракций. Они против дистанционной работы не возражали.

С 16 марта Госдума сократила список приглашённых на заседания комитетов и стала отменять собрания с участием сторонних экспертов. Также на входе в здания у людей стали измерять температуру. В петербургском Заксобрании, кстати, тоже.

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Комментарии (6)

Klav693
Раньше было надо не пускать старых, тогда бы Терешкова не выступила, молодые мужики то испугались такое зачитывать
Danik
В Государственной Думе начали проводить по три дезинфекции в день. Но паразиты по-прежнему приходят на заседания.
smith1
судя по тому что эти бездельники там "делают" - пусть дома сидят
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