Володин разрешил не ходить в Госдуму больным депутатам и тем, кому за 70. Просил Бортко
Приболевшим и возрастным депутатам разрешили прогуливать пленарные заседания и работать дистанционно. Об этом 18 марта заявил спикер палаты Вячеслав Володин в ответ на просьбу коммуниста и кинорежиссёра Владимира Бортко.
«Мне 74 года, у меня за плечами три воспаления легких. Значит, если я заболею, то стопроцентная смерть мне гарантирована», — цитирует Бортко «Интерфакс». Он поинтересовался, можно ли ему и тем, кому за 70, покинуть собрание ровно на неделю.
Володин отметил, что данный вопрос обсуждался с руководителями всех думских фракций. Они против дистанционной работы не возражали.
С 16 марта Госдума сократила список приглашённых на заседания комитетов и стала отменять собрания с участием сторонних экспертов. Также на входе в здания у людей стали измерять температуру. В петербургском Заксобрании, кстати, тоже.