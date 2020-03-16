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16.03.2020 19:32
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У жилого дома в Невском районе обвалилась часть фасада. Жители жаловались пять лет, разрушение ЖКС не ускорило

Со стены фасада жилого дома на Ново-Александровской, 27, днём 16 марта отвалились две бетонные плиты. Облицовочные блоки на уровне первого этажа рухнули около четырёх часов дня в понедельник.

Как пояснил «Фонтанке» очевидец Виталий Устюжанинов, на то, что дом аварийный и требует ремонта, жители жаловались около пяти лет, однако «в ЖКС сказали, что всё нормально, поставили заборчик» и «покрасили подъезд». По его словам, провести капитальный ремонт людям так и не пообещали. «Стабильность отклеилась, как обычно», — прокомментировал петербуржец, снимая на видео место разрушения.

автор видео Виталий Устюжанинов

В жилкомсервисе № 2 Невского района о произошедшем узнали от корреспондента «Фонтанки». Удостоверившись, что никого из горожан не задело рухнувшими блоками выше человеческого роста, сотрудники с комментариями торопиться не стали. Сначала в пресс-службе сослались на незнание деталей, затем на трудности удалённой работы, на которую перешли из-за коронавируса, после — на официальное право отвечать в течение семи дней.

«Фонтанка» направила официальный запрос, но оперативного ответа не получила.

автор фото Виталий Устюжанинов
автор фото Виталий Устюжанинов
© Фонтанка.Ру

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