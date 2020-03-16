Со стены фасада жилого дома на Ново-Александровской, 27, днём 16 марта отвалились две бетонные плиты. Облицовочные блоки на уровне первого этажа рухнули около четырёх часов дня в понедельник.



Как пояснил «Фонтанке» очевидец Виталий Устюжанинов, на то, что дом аварийный и требует ремонта, жители жаловались около пяти лет, однако «в ЖКС сказали, что всё нормально, поставили заборчик» и «покрасили подъезд». По его словам, провести капитальный ремонт людям так и не пообещали. «Стабильность отклеилась, как обычно», — прокомментировал петербуржец, снимая на видео место разрушения.

