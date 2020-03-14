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Бастрыкин поручил проверить музей Дороги жизни в Коккорево, о котором писала «Фонтанка»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, почему музей Дороги жизни в поселке Коккорево Всеволожского района Ленинградской области вот-вот закроется.

«По поручению... Александра Бастрыкина следственными органами СК России по Ленинградской области незамедлительно организована проверка озвученной в СМИ информации. С целью выяснения всех обстоятельств руководство следственного управления, следователи-криминалисты и следователи территориального следственного отдела выехали в деревню Коккорево, где произвели первоначальные проверочные мероприятия», — сообщается на сайте Следственного комитета.

Отметим, что проверить музей собираются и сотрудники прокуратуры.

«По поручению прокурора Ленинградской области на территории региона проводится проверка исполнения... законодательства при содержании всех памятников и музеев и воинских захоронений периода Великой Отечественной войны. В том числе будет проведена проверка по информации о разрушении музея «Дорога жизни», — сообщили в прокуратуре Ленобласти.

«Фонтанка» подробно писала о причинах упадка уникального музея, созданного руками ветеранов Ледовой дороги по Ладожскому озеру. Потомки ветеранов Великой Отечественной войны, служивших на Дороге жизни, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти музей.

Ранее музей Дороги жизни входил в состав Государственного музея обороны Ленинграда, однако в 2011 году утратил статус его филиала.

В 2012 году решением администрации Всеволожска деревянное здание 1937 года постройки и земельный участок переданы в собственность общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» за 2,5% от кадастровой цены. Сейчас одна из двух комнат музея приспособлена под спальню обслуживающего персонала базы охотников и рыболов и все экспонаты из нее вынесены.

«Следствием принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — обещают следователи.

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