Бастрыкин поручил проверить музей Дороги жизни в Коккорево, о котором писала «Фонтанка»

«По поручению... Александра Бастрыкина следственными органами СК России по Ленинградской области незамедлительно организована проверка озвученной в СМИ информации. С целью выяснения всех обстоятельств руководство следственного управления, следователи-криминалисты и следователи территориального следственного отдела выехали в деревню Коккорево, где произвели первоначальные проверочные мероприятия», — сообщается на сайте Следственного комитета.

Отметим, что проверить музей собираются и сотрудники прокуратуры.



«По поручению прокурора Ленинградской области на территории региона проводится проверка исполнения... законодательства при содержании всех памятников и музеев и воинских захоронений периода Великой Отечественной войны. В том числе будет проведена проверка по информации о разрушении музея «Дорога жизни», — сообщили в прокуратуре Ленобласти.



«Фонтанка» подробно писала о причинах упадка уникального музея, созданного руками ветеранов Ледовой дороги по Ладожскому озеру. Потомки ветеранов Великой Отечественной войны, служивших на Дороге жизни, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти музей.



Ранее музей Дороги жизни входил в состав Государственного музея обороны Ленинграда, однако в 2011 году утратил статус его филиала.



В 2012 году решением администрации Всеволожска деревянное здание 1937 года постройки и земельный участок переданы в собственность общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» за 2,5% от кадастровой цены. Сейчас одна из двух комнат музея приспособлена под спальню обслуживающего персонала базы охотников и рыболов и все экспонаты из нее вынесены.

