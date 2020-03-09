73 рубля за доллар. Нефть отбросила валютный рынок на 4 года назад

Стоимость доллара в ночь на 9 марта на международных торгах превышала 73 рубля. Такое было в начале 2016 года.

Как показывает график торгов Forex, курс доллара поднимался почти до 73,5 рубля, евро — выше 83,75 рубля. В последний раз до таких минимумов отечественная валюта проваливалась в феврале — марте 2016 года. На 10 утра, судя по графику, доллар торгуется около 72,8 рубля, евро — примерно по 83,4. Ориентироваться на Forex придется в течение всего дня, так как на Московской бирже 9 марта торги закрыты.