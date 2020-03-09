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09.03.2020 10:26
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73 рубля за доллар. Нефть отбросила валютный рынок на 4 года назад

Стоимость доллара в ночь на 9 марта на международных торгах превышала 73 рубля. Такое было в начале 2016 года.

Как показывает график торгов Forex, курс доллара поднимался почти до 73,5 рубля, евро — выше 83,75 рубля. В последний раз до таких минимумов отечественная валюта проваливалась в феврале — марте 2016 года. На 10 утра, судя по графику, доллар торгуется около 72,8 рубля, евро — примерно по 83,4. Ориентироваться на Forex придется в течение всего дня, так как на Московской бирже 9 марта торги закрыты.

Эксперты связывают крутое пике рубля с падением цен на нефть, которое, в свою очередь, было вызвано провалом переговоров между членами ОПЕК: 6 марта Россия отказалась снижать добычу. Цена нефти Brent обвалилась на 9%, до $45,5 за баррель, вернувшись к июню 2017 года. Валютный рынок отреагировал незамедлительно, а рубль обновил годовые минимумы. Утром 9 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent снижалась до 31,74 доллара за баррель. Мировой спрос на нефть падает в последние недели из за эпидемии нового коронавируса, вследствие которого в Китае была приостановлена работа многих производств.

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Комментарии (9)

OldObyvatel
Много меньше рублей за бочку нефти получим! Это заставит развивать отрасли, не связанные с нефтедобычей: торговлю валежником, сельское хозяйство, строительство железных и автомобильных дорог, аэропортов и космодромов...
krasnonosov
Предлагаю внести поправку в путинскую конституцию, что нефть не имеет права падать ниже 120 долларов за ведро, а рубль не может стоить дороже 40 рублей за евро и 30 рублей за доллар.
***_555
Спасибо баранам за упёртость. Не захотели сокращать добычу - получите и распишитесь.
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