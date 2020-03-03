Петербургский кавээнщик подал иск к Google и Yandex. «К Богу мы будем обращаться неоднократно»

Петербуржец Павел Кузьмин хочет воспользоваться правом на забвение и обнулить интернет-биографию. Он подал иски к крупнейшим поисковикам и социальной сети «ВКонтакте», требуя удалить не свойственные добропорядочному гражданину сведения.

О планах Кузьмина последовать примеру петербургского ресторатора Евгения Пригожина и зачистить Сеть от упоминаний о себе «Фонтанке» стало известно 3 марта. Иск к ООО «Гугл», ООО «Яндекс» и ООО «Рамблер&Ко Медиа» бывший капитан команды КВН «Торжок» накануне подал в Невский районный суд Петербурга. Месяцем ранее он обратился в Смольнинский суд с иском к ООО «ВКонтакте».



По данным «Фонтанки», Кузьмин мечтает избавиться от прошлого, в котором его знали как веселого и находчивого пройдоху. Он представлялся бизнесменом, обещал доходы, брал деньги взаймы и под разными предлогами не возвращал их или не платил зарплату наемному персоналу.

В 2012 году Кузьмин, путешествуя по стране, стал владельцем компании «Медицинский торговый дом» в городе Кувандык Оренбургской области. Она торговала фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями и даже поучаствовала в нескольких госзакупках. В мае 2013-го, как вспоминает в своем ЖЖ жительница Оренбурга Юлия Войнова, Кузьмин поделился с ней планами открыть еще одну фирму — «Медицинский альянс», для продажи медтехники. Девушке предприниматель предложил должность начальника­ отдела продаж.

По словам Войновой, Кузьмин пообещал распространить деятельность компании на Оренбургскую область, Казахстан и Китай с созданием собственного склада: «Отдать должное Павлу, говорить он научился очень хорошо. Соловьем заливался дай боже — и контрактов-то у него на 30 миллионов,­ и всех-то он главных врачей знает, а кого не знает — узнает, и за спиной удачнейший­ опыт продаж, и т. д.».

Войнова мечтала о выходных на Маврикии и командировках в Париж, но реальность играла чуть менее убедительными красками. Фирма Кузьмина скиталась по офисным помещениям Оренбурга, договоры на поставку медтехники не заключались, да и техники тоже было не видать. Но у Юли все равно остались неизгладимые впечатления от совместной с Павлом Геннадьевичем работы.

«Каждое мое утро на протяжении 3 месяцев начиналось с мощнейшего заряда бодрейшего «джуса», что на языке коммивояжеров-распространителей означает утреннее внушение на день грядущий (чтобы побольше впихнуть своей китайской ерунды), — писала она в ЖЖ. — «Джус» я получала исключительно по телефону, ибо своего работодателя за 3 месяца я видела ровно 2 раза. Каждый божий день Павел (базирующийся якобы в Кувандыке) обещался приехать с визитом в Оренбург, а там уж мы бы занялись офисом, оформлением сайта, визитками, брошюрами, связались бы с главными врачами и т. д. И каждый божий вечер у Павла находилось оправдание своей «невстречи» со мной — задержали в министерстве, застрял в банке, уехал в Казахстан…»



Примерно через месяц Юлия позволила себе усомниться в эффективности бизнеса. На что работодатель ответил ей: «Так Богу угодно».

«Впоследствии к Богу мы будем обращаться неоднократно, потому как этот человек склонен свои косяки списывать на обстоятельства и Бога. Я ему говорю, что не привыкла списывать все и вся на обстоятельства и готова нести ответственность за свои поступки. Мне на это отвечают, что я все себе надумала и это предрассудки», — вспоминает Войнова.

По словам девушки, Павел интересовался ее знакомствами в медицинском сообществе и просил высылать фото главных врачей и чиновников.

«На вопрос «Зачем?» последовал ответ, что мы должны будем по фотографии настраиваться на встречу с ним, — пишет Юлия. — Ну только если чтобы не перепутать главного с замом, так как более благоразумное объяснение этому найти сложно».

Кузьмин периодически исчезал. То он попадет в аварию, то молодчики ударят железякой по голове из-за телефона. Зарплату он не заплатил. Судя по ГАС «Правосудие», в Оренбурге круг обиженных на Павла одной Войновой не ограничивается.

