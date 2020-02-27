Адвокат экс-полицейского заявил о наркотиках, найденных в волосах журналиста Голунова
Проведённая в 2019 году экспертиза подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом 27 февраля сообщил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта по делу Голунова экс-полицейского Игоря Ляховца.
«Эту экспертизу проводили 18 июня 2019 года эксперты Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России», — цитирует https://tass.ru/obschestvo/7855535 Коврижкина ТАСС.
По словам Ляховца, с результатами экспертизы его ознакомили только сегодня. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин подтвердил наличие соответствующего исследования, уточнив, что наркотические вещества были обнаружены на поверхности волос, а не в самих волосах. «Мы связываем появление наркотических веществ на внешней поверхности волос с физическим контактом с сотрудниками полиции, которые подкинули наркотики Голунову», — сказал Бадамшин.
Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в продаже наркотиков. Сам сотрудник «Медузы» утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишился ряд сотрудников московской полиции. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления. СК заявили, что квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ) после того, как, отвечая на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции, президент Путин сообщил, что, по его информации, дело возбуждено.