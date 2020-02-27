Адвокат экс-полицейского заявил о наркотиках, найденных в волосах журналиста Голунова

Проведённая в 2019 году экспертиза подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом 27 февраля сообщил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта по делу Голунова экс-полицейского Игоря Ляховца.

«Эту экспертизу проводили 18 июня 2019 года эксперты Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России», — цитирует https://tass.ru/obschestvo/7855535 Коврижкина ТАСС.

По словам Ляховца, с результатами экспертизы его ознакомили только сегодня. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин подтвердил наличие соответствующего исследования, уточнив, что наркотические вещества были обнаружены на поверхности волос, а не в самих волосах. «Мы связываем появление наркотических веществ на внешней поверхности волос с физическим контактом с сотрудниками полиции, которые подкинули наркотики Голунову», — сказал Бадамшин.