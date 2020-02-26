Президент России согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля
Владимир Путин согласился с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Павел Крашенинников 26 февраля.
Эту же информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства. «Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля», — сказал РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее в среду сообщалось о том, что президент Владимир Путин поддержал идею фиксации в Конституции России признания связей между РФ, СССР и Российской империей. В среду, 26 февраля, Путин также поддержал фиксацию в Конституции «детей» и «традиционных семейных ценностей», расширение полномочий Конституционного суда для защиты от акционеров ЮКОСа и заявил, что документы должны быть проработаны таким образом, чтобы поправки вступили в силу сразу после общенародного голосования, хотя оно и не требуется по процедуре.