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Общество

26.02.2020 19:25
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Президент России согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

Владимир Путин согласился с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Павел Крашенинников 26 февраля.

Эту же информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства. «Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля», — сказал РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в среду сообщалось о том, что президент Владимир Путин поддержал идею фиксации в Конституции России признания связей между РФ, СССР и Российской империей. В среду, 26 февраля, Путин также поддержал фиксацию в Конституции «детей» и «традиционных семейных ценностей», расширение полномочий Конституционного суда для защиты от акционеров ЮКОСа и заявил, что документы должны быть проработаны таким образом, чтобы поправки вступили в силу сразу после общенародного голосования, хотя оно и не требуется по процедуре.

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Комментарии (5)

idiot
Снизошла "подворотня" до населения. НуНу
bessalamuchus
к чему всё это? изменение статей 1, 2 и 9 конституции невозможно без Конституционного собрания. для вступления в силу изменений статей 3-8 необходимо одобрение не менее чем двух третей парламентов всех субъектов. убедится в этом может любой желающий, умеющий читать. прочитать нужно будет 3 (три) предложения: 1 - в статье 136 и целых 2 - в статье 135, часть 3.
gbg
А наливать по случаю Дня рождения дедушки Ленина на участках для голосования будут?
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