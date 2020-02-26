В лесном массиве на Софийской откопали пропавшего повара ресторана «Марчелис»

Пропавший еще в сентябре повар ресторана «Марчелис» на Московском проспекте в Петербурге 23-летний Сайфуддин Пирумшоев, предположительно, обнаружен в лесном массиве в Шушарах.



Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, тело мужчины с паспортом нашли накануне вечером в двух сотнях метров от дома на Софийской, 113. По подозрению в совершении преступления задержан двоюродный брат пропавшего из Таджикистана Шерназар Назаров. Предположительно, для расправы он воспользовался черенком лопаты. Сведений о его криминальном прошлом нет. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

