В лесном массиве на Софийской откопали пропавшего повара ресторана «Марчелис»
Пропавший еще в сентябре повар ресторана «Марчелис» на Московском проспекте в Петербурге 23-летний Сайфуддин Пирумшоев, предположительно, обнаружен в лесном массиве в Шушарах.
Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, тело мужчины с паспортом нашли накануне вечером в двух сотнях метров от дома на Софийской, 113. По подозрению в совершении преступления задержан двоюродный брат пропавшего из Таджикистана Шерназар Назаров. Предположительно, для расправы он воспользовался черенком лопаты. Сведений о его криминальном прошлом нет. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
О пропаже Пирумшоева сообщил его отец в конце сентября. По его словам, поздно вечером 23 числа сын вышел с работы, но до дома не добрался. Мотивы преступления уточняются. О его исчезновении активно писали СМИ, а ориентировки распространяла «Лиза Алерт».