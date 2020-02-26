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Происшествия

26.02.2020 09:12
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В лесном массиве на Софийской откопали пропавшего повара ресторана «Марчелис»

Пропавший еще в сентябре повар ресторана «Марчелис» на Московском проспекте в Петербурге 23-летний Сайфуддин Пирумшоев, предположительно, обнаружен в лесном массиве в Шушарах.

Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, тело мужчины с паспортом нашли накануне вечером в двух сотнях метров от дома на Софийской, 113. По подозрению в совершении преступления задержан двоюродный брат пропавшего из Таджикистана Шерназар Назаров. Предположительно, для расправы он воспользовался черенком лопаты. Сведений о его криминальном прошлом нет. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

О пропаже Пирумшоева сообщил его отец в конце сентября. По его словам, поздно вечером 23 числа сын вышел с работы, но до дома не добрался. Мотивы преступления уточняются. О его исчезновении активно писали СМИ, а ориентировки распространяла «Лиза Алерт».

© Фонтанка.Ру

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