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    Выбор сделан. Завод во Всеволожске стал частью федеральной компании

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    Предприятие «Меликонполар», производитель вибропрессованных изделий для строительства и благоустройства из Ленинградской области, вошло в состав холдинга «Выбор» — крупного участника российского рынка тротуарной плитки. Ранее федеральная компания объединилась с петербургским заводом бетонных изделий «Цемсис».

    Благодаря этим преобразованиям на Северо-Западе появилась новая структура, способная предложить более широкий ассортимент продукции и инновационные решения для благоустройства территорий. Мощный игрок задаёт высокий стандарт качества продукции и уровня сервиса для клиентов.

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    Как сообщил «Фонтанке» генеральный директор УК «Выбор» Артём Новиков, сделка по приобретению завода во Всеволожске полностью закрыта. На сегодняшний день производственное предприятие стало частью ГК «Выбор» и занимает значительную долю рынка в регионе. «Меликонполар» ждет не только смена бренда, но и серьёзная трансформация бизнеса.

    «Что касается планов, то они у нас грандиозные: мы прошли первый этап — это модернизация, которая затронула существующие ранее производственные мощности, — рассказал генеральный директор ТД «Выбор» Алексей Тихомиров. — Второй этап — монтаж новейшей высокопроизводительной автоматизированной линии на базе действующей производственной площадки во Всеволожске».

    О масштабе будущих инвестиций можно судить по заводу «Цемсис» в Колпино, который вошёл в состав ГК «Выбор» в 2020 году. Благодаря значительной финансовой поддержке федеральной компании в полтора раза увеличился объём выпуска, существенно расширилась продуктовая линейка, появились совершенно новые коллекции, которые уже завоевали признание на рынке тротуарного камня.

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    Ранее у двух площадок, в Колпино и Всеволожске, была своя специализация. На предприятии «Цемсис» производились преимущественно плиты мощения. А «Меликонполар» сосредоточился на выпуске бетонных блоков и других элементов благоустройства. Но уже в течение 2024 года заводы станут универсальными в плане выпуска продукции.

    Отметим, что ёмкость рынка тротуарной плиты в СЗФО оценивается в 2 500 000 квадратных метров в год. Основные потребители — государственные и муниципальные структуры, крупные девелоперы и застройщики, заказчики больших портовых инфраструктурных проектов, а также частные лица.

    «Практически все знаковые объекты в рамках федеральной государственной программы «Формирование комфортной городской среды» были реализованы с использованием продукции «Выбор», — отмечают в группе компаний. — Наш город преображается, в нём появляется всё больше общественных пространств, где с удовольствием проводят время жители и гости. Мы рады, что в этом развитии есть и наш вклад».

    Справка

    В составе ГК «Выбор» — 9 заводов, восемь из них находятся в России, один — в Казахстане. Предприятия выпускают 7,2 млн квадратных метров продукции в год. По оценкам производителя, 14% плитки в России производится на заводах холдинга. Ассортимент включает 4500 форм и фактур. Более 50 млн квадратных метров территории благоустроено материалами «Выбора».


    Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «Торговый дом «Выбор»

    ООО «Торговый дом «Выбор», ИНН 2315218445

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