Выбор сделан. Завод во Всеволожске стал частью федеральной компании

Благодаря этим преобразованиям на Северо-Западе появилась новая структура, способная предложить более широкий ассортимент продукции и инновационные решения для благоустройства территорий. Мощный игрок задаёт высокий стандарт качества продукции и уровня сервиса для клиентов.

Предприятие «Меликонполар», производитель вибропрессованных изделий для строительства и благоустройства из Ленинградской области, вошло в состав холдинга «Выбор» — крупного участника российского рынка тротуарной плитки. Ранее федеральная компания объединилась с петербургским заводом бетонных изделий «Цемсис».

Как сообщил «Фонтанке» генеральный директор УК «Выбор» Артём Новиков, сделка по приобретению завода во Всеволожске полностью закрыта. На сегодняшний день производственное предприятие стало частью ГК «Выбор» и занимает значительную долю рынка в регионе. «Меликонполар» ждет не только смена бренда, но и серьёзная трансформация бизнеса.



«Что касается планов, то они у нас грандиозные: мы прошли первый этап — это модернизация, которая затронула существующие ранее производственные мощности, — рассказал генеральный директор ТД «Выбор» Алексей Тихомиров. — Второй этап — монтаж новейшей высокопроизводительной автоматизированной линии на базе действующей производственной площадки во Всеволожске».



О масштабе будущих инвестиций можно судить по заводу «Цемсис» в Колпино, который вошёл в состав ГК «Выбор» в 2020 году. Благодаря значительной финансовой поддержке федеральной компании в полтора раза увеличился объём выпуска, существенно расширилась продуктовая линейка, появились совершенно новые коллекции, которые уже завоевали признание на рынке тротуарного камня.