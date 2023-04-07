«Это попсово и заезжено»: Влад Лисовец назвал 3 вещи в весеннем гардеробе, от которых стоит избавиться

А у вас есть бежевый тренч? Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Ох эта модная кутерьма. Что-то выходит из моды, что-то в нее входит. Нам кажется, секрет по-настоящему стильных людей — не поддаваться на эти мимолетные веяния, а идти по своему пути. Но на этом пути не получится совсем уж не оглядываться на моду. Известный стилист Влад Лисовец рассказал нашим коллегам из Woman.ru, от каких вещей стоит точно избавиться этой весной.

Владислав Лисовец — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты. По мнению Лисовца, этой весной мы прощаемся с оверсайзом и унисексом. На смену им приходят женственные образы — платья, каблуки и мини-юбки. Также стилист советует избегать заезженных трендов и комбинаций, которые когда-то были на пике моды, а теперь их можно увидеть на каждой третьей женщине в России. — Всё, что в один момент становится ультрамодно, со временем появляется в повседневной одежде обычных людей. Такие вещи есть у каждого, и я предлагаю от них избавиться. Первое: тренч песочного цвета. Сегодня он есть у каждой третьей, а может, даже второй. Все одинаковы, как в советские времена, — говорит Владислав Лисовец.

Раньше именно такую вещь советовали приобрести модные эксперты, а теперь, наоборот, — это заезжено и избито. Влад советует выбрать этой весной плащ из кожи или кожзама. За счет того, что фактура кожи грубая, лицо на его фоне становится более нежным. Под критику эксперта попала так многими любимая толстовка с капюшоном. Всё потому, что образ, когда из-под плаща торчит капюшон толстовки, стал слишком массовым. — Сегодня это так попсово и заезжено, что, когда вижу в соцсетях или на улице, мысль одна: извини, ты безнадежно отстал, — говорит стилист.

Вместе с оверсайзом и унисексом от нас уходит «уродливая» обувь. Общий тренд под названием ugly shoes пошел в народ и прижился, обувь, считающаяся уродливой, стала частью моды (например, огромные кроссовки). Но сегодня стилист советует отказаться от этого варианта и перейти на что-то более нежное и миниатюрное.

5 простых правил, как выглядеть дорого при скромном бюджете В книге известного стилиста Александра Рогова «Гид по стилю» есть занимательная глава «Как выглядеть дорого?». Это актуальный вопрос, им задаются многие женщины и мужчины. Самое распространенное решение — потратиться на дорогие брендовые вещи. Недавно мы прочитали книгу и выяснили, что не так с этой идеей.



Александр Рогов — российский дизайнер и стилист, ведущий телевизионных проектов «Успеть за 24 часа» на СТС, «Перезагрузка» на ТНТ, «Большие надежды» на MTV. Один из ведущих экспертов моды в России.

Вещи не по карману Чтобы выглядеть дорого, противопоказано тратить ползарплаты, а тем более брать кредит на статусные вещи. Это только пошатнет ваше финансовое состояние, а видимое благополучие всё равно будет обманом.

«Зачем вам сумка, демонстрирующая ваш статус, если вы в этом статусе не пребываете? Вы обманываете окружающих и создаете себе лишние проблемы, ведь она так дорого стоит, что носиться с ней придется как с писаной торбой», — пишет стилист.



А еще образ жизни должен соответствовать заявленному статусу. Если вы спешите на трамвай с сумкой за несколько тысяч долларов, вряд ли получится выглядеть на все 100.

Погладь меня А вот о чём часто забывают люди, так это глажка и стирка тех вещей, которые уже есть в их гардеробе. А еще — своевременное избавление от того, что любимо, но потеряло товарный вид.

«Помните о том, что вещи должны быть в идеальном состоянии — от всех остальных вы, я надеюсь, уже избавились при разборе гардероба. Катышки, зацепки, пятна — всё это смотрится неаккуратно и сиротливо. А вот в свежей, идеально отпаренной блузке можно выглядеть на миллион, даже если вы ее купили на распродаже», — советует Александр Рогов.



Фурнитура Эксперт советует: если вы нашли стильное пальто в бюджетном сегменте — обратите внимание на пуговицы, именно они могут выдавать истинную цену вещи. Нещадно отпорите дешевую пластиковую фурнитуру и замените ее на более дорогую (из камня, например). Ведь хорошие пуговицы сразу поднимают уровень вещи.

Как по тебе шили Эксперт напоминает: не так важно, сколько стоит вещь, как насколько она хорошо на вас сидит.

«Как только вам длинноват рукав, или шлица на жакете не в том месте, или на спине залегают некрасивые складки — вы выглядите неряшливо. Поэтому разыщите недалеко от дома ателье, в котором смогут качественно и недорого вещь на вас посадить, — заключает Рогов.

Стилист также пишет, что покупать подделки известных брендов — это путь не к более дорогому образу, а скорее наоборот.