Бренды не помогут: стилист Александр Рогов назвал пять простых правил, как выглядеть дорого при скромном бюджете

Александр за время своей работы преобразил тысячи женщин Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





В книге известного стилиста Александра Рогова «Гид по стилю» есть занимательная глава «Как выглядеть дорого?». Это актуальный вопрос, им задаются многие женщины и мужчины. Самое распространенное решение — потратиться на дорогие брендовые вещи. Наши коллеги из Woman.ru прочитали книгу и выяснили, что не так с этой идеей.



Александр Рогов — российский дизайнер и стилист, ведущий телевизионных проектов «Успеть за 24 часа» на СТС, «Перезагрузка» на ТНТ, «Большие надежды» на MTV. Один из ведущих экспертов моды в России.

Вещи не по карману Чтобы выглядеть дорого, противопоказано тратить ползарплаты, а тем более брать кредит на статусные вещи. Это только пошатнет ваше финансовое состояние, а видимое благополучие всё равно будет обманом. — Зачем вам сумка, демонстрирующая ваш статус, если вы в этом статусе не пребываете? Вы обманываете окружающих и создаете себе лишние проблемы, ведь она так дорого стоит, что носиться с ней придется, как с писаной торбой, — пишет стилист.



А еще образ жизни должен соответствовать заявленному статусу. Если вы спешите на трамвай с сумкой за несколько тысяч долларов, вряд ли получится выглядеть на все сто. Погладь меня А вот о чем часто забывают люди, так это глажка и стирка тех вещей, которые уже есть в их гардеробе. А еще — своевременное избавление от того, что любимо, но потеряло товарный вид. — Помните о том, что вещи должны быть в идеальном состоянии — от всех остальных вы, я надеюсь, уже избавились при разборе гардероба. Катышки, зацепки, пятна — всё это смотрится неаккуратно и сиротливо. А вот в свежей, идеально отпаренной блузке можно выглядеть на миллион, даже если вы ее купили на распродаже, — советует Александр Рогов.

Фурнитура Эксперт советует: если вы нашли стильное пальто в бюджетном сегменте — обратите внимание на пуговицы, именно они могут выдавать истинную цену вещи. Нещадно отпорите дешевую пластиковую фурнитуру и замените ее на более дорогую (из камня например). Ведь хорошие пуговицы сразу поднимают уровень вещи. Как по тебе шили Эксперт напоминает: не так важно, сколько стоит вещь, как насколько она хорошо на вас сидит.

— Как только вам длинноват рукав или шлица на жакете не в том месте, или на спине залегают некрасивые складки — вы выглядите неряшливо. Поэтому разыщите недалеко от дома ателье, в котором смогут качественно и недорого вещь на вас посадить, — заключает Рогов.

Стилист также пишет, что покупать подделки известных брендов — это путь не к более дорогому образу, а скорее наоборот. Еще детали в образе, которые мешают вам нравиться людям Для большинства наших читателей потребность производить хорошее впечатление актуальна, ведь одежда расскажет новому собеседнику всё о вас в течение трех секунд. Недавно редакция Городских порталов узнала, как одеться, чтобы не совершить масштабных промахов еще до начала беседы, у Ирины Мамонтовой — творческого директора и основательницы ателье Woolmilk.

Красный — цвет агрессии Это не значит, что красный цвет плох. Просто он очень агрессивный и сильный. Нужно учитывать, что достойно носить ярко-красный сможет не каждая женщина.



— Красный может быть уместен для встречи до 40 минут, т. е. для короткой, но важной лично для вас беседы. Подходит для неизгладимого прощания с бывшими, выхода на сцену, шикарной фотографии или съемок яркой сцены в кино. В жизни у окружающих от него может разболеться голова, и они будут вас избегать даже неосознанно, — рассказывает Ирина Мамонтова.

Слишком черный Такой цвет в одежде будет уместен для особых мероприятий (например, свадьба или похороны). Черный уместен также, если это предусмотрено конкретным дресс-кодом. На дневной встрече обилие черного может насторожить и оттолкнуть собеседника.



— Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. Если у вас перхоть или есть соседи по автобусу в пуховиках, про черный забудьте. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры, — говорит эксперт.



Для того чтобы производить желаемое впечатление, важно выбрать цвета, которые будут украшать и оттенять именно вас.

Громоздкие аксессуары Универсальное правило для важной встречи — не экспериментируйте. Если вы давно купили жокейские сапоги, но решились их выгулять именно в этот момент — это плохая идея. Есть большая вероятность, что в самый ответственный час вы почувствуете себя очень некомфортно.

Эксперт считает, что такие акцентные вещи, как громоздкие сумки, крупные украшения или всё те же сапоги не должны появляться в образе случайно, а должны соответствовать вашему ритму жизни, профессии или образу, который вы давно для себя выбрали.



Сюда же можно отнести шляпы. Это уместно, если вы на курорте и вас обдувает морской бриз или на съемочной площадке. Если вы выбрались в шляпе в театр, по мнению эксперта, в помещении ее нужно будет снять, в ином случае люди, которые сидят за вами, ничего не увидят. Темная одежда из бархата Костюм или платье из такого материала подойдут разве что для похода в театр или достаточно торжественного ужина. Во всех остальных местах и в светлое время суток бархат будет смотреться не к месту, а молоденьким дамам он еще и здорово добавит возраста.

Рюкзаки Рюкзак — аксессуар, который настолько удобен, что почти существует вне трендов и времени. Но тут многое решает размер, поэтому к миниатюрным рюкзачкам есть вопросы. Женщины с ними смотрятся как повзрослевшие пятиклассницы, которые забыли оставить дома любимую сумочку.

С каждым годом модные рюкзаки всё увеличиваются и увеличиваются в размерах, чтобы наконец прийти к оверсайзу. Вы же помните, что рюкзаки в современном мире по-прежнему носят не только со спортивной формой, но и с классическими вещами, подчеркивая на контрасте хрупкость и изящность своей обладательницы.



Также стоит проверить, не сливается ли рюкзак с вашей верхней одеждой, иначе эта конструкция рискует выглядеть как горб на спине.

Бежевые брюки Казалось бы, такой универсальный цвет, но не всё так просто. На самом деле бежевый цвет очень коварен.

— Модная история, но часто выглядит как голые ноги, особенно если это лосины из экокожи. Если вы не хотите такого эффекта, выбирайте более конкретные цвета: серый, хаки, коричневый, — советует Ирина Мамонтова.



Открытая молния на вещах и слишком облегающие вещи Молнии на всю длину юбки или платья — это намек на повышенную сексуальность. Одно движение, и — оп! — на вас ничего нет. Такие вещи неуместно носить на работу, а тем более в офис, если вы не собираетесь там эффектно раздеваться. Открытая молния дешевит весь образ, в редких случаях джинсовые юбки с молнией по всей длине смотрятся нормально.

Простые трикотажные платья всегда актуальны, но обтягивающая модель из тонкого трикотажа испортит любую фигуру. В таком варианте платье сложно сочетать, почти с любой обувью и аксессуарами оно будет выглядеть пошло.



— От слишком обтягивающих вещей будет неудобно и вам, и собеседнику. Выбирайте свой размер или на размер больше. Иначе будет казаться, что вещь не ваша, — считает Ирина Мамонтова.