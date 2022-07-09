Работайте дома. Это поможет параллельному импорту

Новый президентский указ о репатриации иностранной валюты запрещает перечисление дивидендов от российских компаний на счета в иностранных банках. «Фонтанка» выяснила, зачем всё это нужно.



Фото: Из личного архива Александра Арбузова Поделиться Поделиться





Об указе президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» рассуждает партнер юридической компании «Дювернуа Лигал» Александр Арбузов.



— Кажется, мы видим очередное закручивание гаек…

— Я бы сказал, указ от 5 июля — очередная веха на пути формирования нового валютного законодательства. Правила валютного регулирования, которые мы имели до начала спецоперации, не в полной мере подходят российской экономике в условиях фактически объявленной ей экономической войны. Этих «вех» в виде указов, иных актов, информационных сообщений Банка России уже довольно много с начала марта. Впору задуматься о систематизации в едином документе. Да, понимаю, поначалу ситуация требовала точечных решений, которые принимались, что называется, в ручном режиме, чтобы не допустить обвала курса рубля, массового вывода средств за рубеж. Но теперь множество разрозненных и противоречивых документов начинает вредить стабильности гражданского оборота. Я знаю не понаслышке, что юристы и экономисты частных компаний голову сломали, гадая, когда какие платежи разрешены, а где можно нарваться на валютное нарушение.



— Если простыми словами: указ от 5 июля делает что?

— Прежде всего, он призван помочь параллельному импорту. Документ временно отменяет требование о возврате в Россию валютной выручки экспортерами по внешнеторговым контрактам. Это невиданное послабление. Представьте: вы продали товар за рубеж, получили валюту, но вам не нужно, как раньше, обеспечить ее поступление в Россию. Можете, например, закупить на неё оборудование или расплатиться с иностранными контрагентами по другим контрактам. Это рискованно, чревато злоупотреблениями, впрочем, указ позволяет правительственной комиссии в любой момент обязать компанию возвращать в страну какой-то процент валютной выручки.



— Всех взбудоражила та часть указа, которая запрещает отправлять дивиденды на счета в иностранных банках. Предположим, у меня в России валютный счет, там лежат какие-то деньги, туда же падают дивиденды. Я что-то перевожу за границу. Как контролирующие органы определят: это дивиденды или нет? Попадает под указ или нет?

— Ну, во-первых, на переводы в иностранной валюте за рубеж для резидентов сейчас существуют лимиты. Во-вторых, при открытии такого счета иностранный банк попросит вас подтвердить законность источника дохода. На переводы в рублях лимитов нет, но и отследить такую цепочку операций не составит труда. Всё проконтролировать, наверное, не получится, но уж если поймают, проблем будет выше крыши. А определить про каждый перевод, с дивидендов он или нет, — ну, тут есть и человеческий фактор со стороны проверяющего, что, кстати, не добавляет приятности…



— Кажется, тут возникает соблазн рисовать фиктивные контракты…

— Никто не отменял ответственность за вывод средств по фиктивным контрактам, но это, простите, уголовщина. Отслеживать такое должен Росфинмониторинг.

— А при чем тут вывод резидентами дивидендов за рубеж?

— Видимо, идея — заставить капиталы работать на импорт, но не позволить выводить их за бугор в виде дивидендов. Обратите внимание: действовавший до 5 июля порядок, установленный указом президента от 28 февраля, вовсе запрещал резидентам переводить иностранную валюту на свои счета за рубежом. Его лишь недавно ослабили для резидентов-физлиц.



— То есть всё дело в импорте?

— И в стабилизации курса рубля. Экономистам на предприятиях важно не только, какой у нас рубль — сильный или слабый, но и прогнозируемость его курса. Они же формируют планы, а какие могут быть планы, когда сначала рубль падает в два раза, а затем вырастает до максимумов с 2015 года? Использование валюты на оплату импорта при одновременном запрете вывода в виде дивидендов исключает её бездумное накопление внутри страны. Это даёт надежду, что рубль постепенно придет в какое-то равновесное и стабильное положение.



— Запрет на дивиденды на кого конкретно распространяется?

— На валютных резидентов — акционеров, участников ООО, хозяйственных товариществ (если помните ещё такую форму организации бизнеса) и производственных кооперативов-артелей. Последнее не сильно распространено, и мне сложно представить, чтобы член какой-нибудь артели, где, как правило, требуется личное трудовое участие, накопил столько прибыли, что ее вывод следовало бы ограничить. Думаю, государство пытается предотвратить вывод средств через преобразование хозяйственных обществ (АО и ООО) в производственные кооперативы и переводы капиталов за рубеж через эту форму.



— А валютные резиденты — это кто?

— Участники внешнеэкономической деятельности. Не только граждане России и отечественные компании, но также лица с двойным гражданством, одно из которых российское. На обладателей «двух паспортов» это распространяется, даже если они фактически не живут в России. В список валютных резидентов можно добавить иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России на основании вида на жительство.



— Проще говоря, новый указ запрещает бизнесменам прятать дивиденды за границей?

— Именно. В каком-то смысле это продолжение объявленной в 2012 году «деофшоризации». Она не привела к остановке вывода средств, но появились правила, обеспечившие прозрачность владения офшорами и уплаты с них налогов в России. Бизнесменам пришлось уведомлять налоговые органы о наличии иностранных компаний, сдавать по ним отчетность, появились даже международные соглашения со многими зонами об обмене налоговой информацией. А добросовестным владельцам дали амнистию капиталов. Но многие всё равно предпочитали после уплаты налогов хранить капиталы в зарубежных «гаванях» — так было до 24 февраля. Теперь пришло время решить и этот вопрос, да и число «безопасных гаваней» сократилось. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе.

— Но резиденты в России, по идее, получают дивиденды в рублях, а не в валюте...

— Верно. Но конечный смысл ограничений не в запрете вывода конкретно иностранной валюты (её за последние месяцы накопилось столько, что на фоне снижения импорта приводит к чрезмерному укреплению рубля), а шире — не дать выводить капиталы в целом, заставить их работать внутри страны. Нужно, чтобы средства оказались в другой стране? Занимайся реальными внешнеторговыми контрактами. А просто так переводить капиталы за рубеж, как в прошлые годы, не получится. Вон Евросоюз уже доигрался до того, что в условиях свободы передвижения капиталов европейские денежки потекли рекой в США и работают там на решение проблем дядюшки Джо. Зачем повторять эту ошибку?



— Запрет повлияет на деятельность российских компаний, у которых в совладельцах иностранные юрлица?

— Думаю, нет. Там другие ограничения, установленные указом президента № 254 от 04 мая. В соответствии с ним резиденты «недружественных» стран могут получать выплаты в рублях на сумму свыше 10 млн в месяц исключительно на специальные счета типа «С». Такие счета имеют ограниченный режим использования, а потому вывести средства за границу (с конверсией или без) без специального разрешения нельзя.

— А что насчет российских бизнесменов, владеющих российскими компаниями через офшоры?

— Строго формально это не связанные вещи. Но тут есть нюансы, требующие отдельного изучения. Я бы сказал: этот вопрос нуждается в дополнительных разъяснениях со стороны государства.

— Как этот закон — и новые валютные правила в целом — описывают ситуацию, когда иностранные (даже если они иностранцы только формально) владельцы выводили за рубеж прибыль в виде квазидивидендов: разнообразных лицензионных платежей, роялти, выплат за право использование торгового знака и т. п. ? Остается ли эта лазейка?

— Тут просто. Практически все перечисленные лазейки давно перекрыты. Ещё с начала операции. Был почти что сразу введен запрет на вывод валюты. Что же касается роялти по лицензионным договорам в отношении интеллектуальной собственности, то 322-й указ от 27 мая перекрыл и эту лазейку. Способы обойти, конечно, всегда есть. Но, по крайней мере, массовый характер такие они не примут. Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

