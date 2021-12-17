«Страшно, дискомфортно». Студент-гей из СПбГУ покинул Россию после общения с полицейскими

При этом молодой человек отметил, что не согласен с теми, кто считает, что скандал с фольклорным ансамблем СПбГУ был ему нужен исключительно для оправдания переезда.

«Я уехал из России, потому что очень тяжело психологически. Страшно, дискомфортно. Боялся, что опять полиция вызовет. Ещё кто-нибудь […] Я уехал в Европу, но пока не могу сказать, в какую страну. Страны маленькие. Я живу в центре для беженцев. В этой стране такой центр один. Если я скажу страну, то станет понятно, где я. Я этого не хочу», — заявил Дрожжин.

«Это смешно. Человек не поймёт, пока сам не окажется в такой ситуации. В ситуации, когда педагоги СПбГУ меня стали троллить, говорить, что я должен им, «обязан Университету», должен смириться. Что есть «нелюбимые дети», намекая на меня. Потом вызовы в полицию, заблокированный пропуск… Как я мог это сделать сам? Я вообще ничего не делал. Я просто родился таким, какой я есть. Мне неприятно, когда люди пишут, что я сделал это специально. Я до последнего не хотел уезжать», — признался молодой человек.



В октябре 2021 года Дрожжин рассказал, что был изгнан из фольклорного ансамбля СПбГУ после того, как руководитель ансамбля изучила его Facebook, где молодой человек не скрывает своей сексуальной ориентации.



Ситуация стала предметом рассмотрения на комиссии по этике СПбГУ, где Дрожжину, в частности, заявили, что в фолк-ансамбле вуза «общение идёт с материалом традиционной народной культуры, а то, что у Максима на страничке, это вещи не только не близкие, но и чуждые ей». Слова, «которым Максим себя называет», то есть «гей», нет в лексиконе руководителя ансамбля, заявила на заседании комиссии одна из представительниц СПбГУ.

