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«Страшно, дискомфортно». Студент-гей из СПбГУ покинул Россию после общения с полицейскими

Студент СПбГУ Максим Дрожжин покинул Россию. Он живёт в центре для беженцев в одной из стран ЕС. Об этом «Фонтанке» 17 декабря рассказал сам герой осеннего скандала с фольклорным ансамблем университета, откуда его изгнали за сексуальную ориентацию.

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«Я уехал из России, потому что очень тяжело психологически. Страшно, дискомфортно. Боялся, что опять полиция вызовет. Ещё кто-нибудь […] Я уехал в Европу, но пока не могу сказать, в какую страну. Страны маленькие. Я живу в центре для беженцев. В этой стране такой центр один. Если я скажу страну, то станет понятно, где я. Я этого не хочу», — заявил Дрожжин.

При этом молодой человек отметил, что не согласен с теми, кто считает, что скандал с фольклорным ансамблем СПбГУ был ему нужен исключительно для оправдания переезда.

«Это смешно. Человек не поймёт, пока сам не окажется в такой ситуации. В ситуации, когда педагоги СПбГУ меня стали троллить, говорить, что я должен им, «обязан Университету», должен смириться. Что есть «нелюбимые дети», намекая на меня. Потом вызовы в полицию, заблокированный пропуск… Как я мог это сделать сам? Я вообще ничего не делал. Я просто родился таким, какой я есть. Мне неприятно, когда люди пишут, что я сделал это специально. Я до последнего не хотел уезжать», — признался молодой человек.

В октябре 2021 года Дрожжин рассказал, что был изгнан из фольклорного ансамбля СПбГУ после того, как руководитель ансамбля изучила его Facebook, где молодой человек не скрывает своей сексуальной ориентации.

Ситуация стала предметом рассмотрения на комиссии по этике СПбГУ, где Дрожжину, в частности, заявили, что в фолк-ансамбле вуза «общение идёт с материалом традиционной народной культуры, а то, что у Максима на страничке, это вещи не только не близкие, но и чуждые ей». Слова, «которым Максим себя называет», то есть «гей», нет в лексиконе руководителя ансамбля, заявила на заседании комиссии одна из представительниц СПбГУ.

В поддержку Максима Дрожжина тогда выступили более полутора тысяч человек.

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Комментарии (30)

Алик-1
Прекрасная новость. Сожаление вызывает только, что уехал в ЕС. Лучше бы в Саудовскую Аравию.
VKuser201287480
Не вижу новости, ну уехал один нетрадициональной, ну и чё? У нас будет чище. Лично я не хочу что бы мои дети были нетрадиционной ориентации. От слова совсем.
dragvs
Что характерно, доктор психологических наук, завкаф. Головей описала это именно как дискриминацию. А дальше парня начала преследовать полиция, что вообще за гранью разумного. Но пригожинцы нам тут сейчас расскажут что Россия это прекрасная страна.
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