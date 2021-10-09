«Слова, которым вы себя называете, в моем лексиконе нет». Руководитель фольклорного ансамбля СПбГУ объяснила, почему выгнала студента-гея

«Мы не монастырь и не монастырский хор со своим уставом, но мы люди, занимающиеся традиционной народной культурой, и, как ни крути, когда мы говорим о свадьбах и записываем это все, это другое», — заявила она.

Запись онлайн-конференции Дрожжин опубликовал 8 октября в Facebook. Преподаватель Екатерина Головкина объяснила, что их ансамбль — маленький сплоченный коллектив, важную роль в котором играют близкие отношения между участниками. Они работают с традиционной культурой, поэтому «по морально-этическим нормам» не могут наладить такое общение с Максимом, заявила руководитель ансамбля.

Также Головкина считает, что публичная огласка свидетельствует о ненадежности Максима, потому что на нее обрушилось общественное порицание, хотя она якобы никого не дискриминировала. Кроме того, чистота пения бывает не только физическая, но и духовная, и на этом уровне близкого общения у них с Дрожжиным не получится, считает руководитель коллектива.



«У нас общение идет с материалом традиционной народной культуры, а то, что у Максима на страничке, это вещи не только не близкие, но и чуждые ей», — отметила Головкина.



Слова, «которым Максим себя называет», то есть «гей», в ее лексиконе нет, заявила преподавательница.



«Это, скорее всего, глупо с моей стороны. Не стоило это выкладывать. Но это крайне несправедливо! Вы можете услышать всё сами. Горло сдавило от отчаяния.



В конце мой ноутбук перeгрелся и выключился. Я вылетел из конференции. Но я уже ничего не потерял. Я всё услышал. Мне позвонили и сказали, что ответ дадут через неделю», — написал в Facebook Дрожжин.



Об инциденте стало известно 1 октября. Максим Дрожжин выложил в Facebook скриншот переписки с руководительницей ансамбля, куда он хотел вступить, поскольку занимается фольклором и интересуется северорусскими песнями. Претензии к нему возникли только после того, как Головкина изучила страницу студента в Facebook. В аккаунте есть фото Максима в женской одежде, и о своей ориентации он пишет открыто.

