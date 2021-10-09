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«Слова, которым вы себя называете, в моем лексиконе нет». Руководитель фольклорного ансамбля СПбГУ объяснила, почему выгнала студента-гея

Комиссия по этике СПбГУ обсудила студента-гея, которого попросили уйти из фольклорного ансамбля

Комиссия по этике СПбГУ обсудила резонансную историю со студентом Максимом Дрожжиным, которого руководитель фольклорного ансамбля университета попросила покинуть коллектив, узнав, что он гей.

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Запись онлайн-конференции Дрожжин опубликовал 8 октября в Facebook. Преподаватель Екатерина Головкина объяснила, что их ансамбль — маленький сплоченный коллектив, важную роль в котором играют близкие отношения между участниками. Они работают с традиционной культурой, поэтому «по морально-этическим нормам» не могут наладить такое общение с Максимом, заявила руководитель ансамбля.

«Мы не монастырь и не монастырский хор со своим уставом, но мы люди, занимающиеся традиционной народной культурой, и, как ни крути, когда мы говорим о свадьбах и записываем это все, это другое», — заявила она.

Также Головкина считает, что публичная огласка свидетельствует о ненадежности Максима, потому что на нее обрушилось общественное порицание, хотя она якобы никого не дискриминировала. Кроме того, чистота пения бывает не только физическая, но и духовная, и на этом уровне близкого общения у них с Дрожжиным не получится, считает руководитель коллектива.

«У нас общение идет с материалом традиционной народной культуры, а то, что у Максима на страничке, это вещи не только не близкие, но и чуждые ей», — отметила Головкина.

Слова, «которым Максим себя называет», то есть «гей», в ее лексиконе нет, заявила преподавательница.

«Это, скорее всего, глупо с моей стороны. Не стоило это выкладывать. Но это крайне несправедливо! Вы можете услышать всё сами. Горло сдавило от отчаяния.

В конце мой ноутбук перeгрелся и выключился. Я вылетел из конференции. Но я уже ничего не потерял. Я всё услышал. Мне позвонили и сказали, что ответ дадут через неделю», — написал в Facebook Дрожжин.

Об инциденте стало известно 1 октября. Максим Дрожжин выложил в Facebook скриншот переписки с руководительницей ансамбля, куда он хотел вступить, поскольку занимается фольклором и интересуется северорусскими песнями. Претензии к нему возникли только после того, как Головкина изучила страницу студента в Facebook. В аккаунте есть фото Максима в женской одежде, и о своей ориентации он пишет открыто.

«Максим, добрый день. Так вышло, что мне стало известно о вашей страничке в фейсбуке. Надеюсь, что мне больше не прийдётся узнать о таких вещах, о которых писать и говорить для меня и ребят невозможно. Прошу вас больше к нам не приходить и с ребятами не общаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить», — сказано в скриншоте СМС-сообщения, как утверждает Дрожжин, от Головкиной.

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Комментарии (26)

AGP
Единственная претензия к Екатерине то, что написала "приЙдётся".
Владислав М
Типичная гомофобия. Преподаватель должен не в личную жизнь студента лезть, а заниматься преподаванием своей дисциплины. Устроила какой-то Совок, она бы ещё задвинула, что "у нас секса нет" и ширину штанин замеряла. Гнать надо таких поборников "нравственности" из университета!
Brevnault
Подумаешь, гей! Говорят, в одном ДК в фольклорном ансамбле вообще - единоросс поёт.
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