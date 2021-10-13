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В поддержку изгнанного из ансамбля СПбГУ студента-гея выступили более полутора тысяч человек

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Более полутора тысяч человек поставили свои подписи под открытым письмом в поддержку студента СПбГУ, которого не взяли в ансамбль якобы из-за его ориентации.

«Мы считаем необходимым сделать это заявление, поскольку не приемлем никакую из форм дискриминации в стенах нашего университета», — говорится 13 октября в открытом письме, которое подписали уже более 1 500 студентов и выпускников.

Подписанты призвали всех неравнодушных людей «отстоять ценности учебного заведения» и нормы научной этики.

Студент СПбГУ в октябре выложил в Facebook скриншот переписки с руководительницей ансамбля, куда он хотел вступить, поскольку занимается фольклором и интересуется северорусскими песнями. Претензии к нему возникли только после того, как его страницу в соцсети изучили. В аккаунте нашли фото студента в женской одежде, а о своей ориентации он писал открыто. Комиссия по этике СПбГУ уже обсудила резонансную историю.

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Комментарии (15)

266337006
А давайте перестанем ограничивать свободу выбора профессии геев, а просто будем делать вид что не замечаем как они переодеваются в женщин и что ведут себя собственно как женщины, несмотря что по паспорту мужчины. Пусть они занимаются любимым делом, выбирают любую профессию, хоть нянечкой в детский сад. Сейчас вообще уже непонятно кто есть кто, вроде имя Миша, а ведет себя как Маша или наоборот, а потом обижаются что их общество не принимает. А какой они подают пример для подрастающего поколения? Такая вот открытость точно ни к чему хорошему не приведет и противоречит всем законам нравственности, этики и нормы.
VKuser199962806
Наше общество ещё относительно здорово. Всего 1500 извращенцев и сочувствующих подписалось.
nuga
пропаганда запрещена Конституцией,а этот молодец у себя в аккаунте этим занимался и глумился над культурой народа распевая и танцуя под русские народные песни в женском национальном костюме,это увидела педагог хореограф. Мерзко,гадко и нашлись защитнички.Куда страна катится.В Перми благодаря вот такой пропаганде,школьники 8 -10 лет устроили под окнами своей школы оргию и сняли всё на видео. толком писать,считать,читать не научились,из детсада год назад вышли,а в вопросе извращений и их демонстрации публично мальчики преуспели.
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