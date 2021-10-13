В поддержку изгнанного из ансамбля СПбГУ студента-гея выступили более полутора тысяч человек

Более полутора тысяч человек поставили свои подписи под открытым письмом в поддержку студента СПбГУ, которого не взяли в ансамбль якобы из-за его ориентации.



«Мы считаем необходимым сделать это заявление, поскольку не приемлем никакую из форм дискриминации в стенах нашего университета», — говорится 13 октября в открытом письме, которое подписали уже более 1 500 студентов и выпускников.



Подписанты призвали всех неравнодушных людей «отстоять ценности учебного заведения» и нормы научной этики.



Студент СПбГУ в октябре выложил в Facebook скриншот переписки с руководительницей ансамбля, куда он хотел вступить, поскольку занимается фольклором и интересуется северорусскими песнями. Претензии к нему возникли только после того, как его страницу в соцсети изучили. В аккаунте нашли фото студента в женской одежде, а о своей ориентации он писал открыто. Комиссия по этике СПбГУ уже обсудила резонансную историю.

