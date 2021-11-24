Загробная жизнь МММ. Петербурженке пообещали вернуть деньги и забрали в 4 раза больше

Через три года после смерти Сергея Мавроди его детище продолжает приносить прибыль махинаторам классом пониже. Уверовав в чудесное обогащение, пожилая петербурженка потеряла более 800 тысяч рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, накануне в полиции Красногвардейского района заявление о хищении крупной суммы писала 67-летняя жительница Пороховых. Общение с телефонными аферистами для неё началось 17-го числа со звонка мужчины, назвавшегося представителем МММ.



Собеседник сулил возвращение денег, в описании схемы был убедителен. Пенсионерка доверилась голосу в трубке, оформила дебетовую карту и перевела на чужой счёт 205 тысяч рублей. Вера была непоколебима следующие два дня, за которые женщина успела перевести ещё в общей сложности 350 тысяч после разговоров о начислении выплаты якобы с сотрудниками Центробанка.

