Загробная жизнь МММ. Петербурженке пообещали вернуть деньги и забрали в 4 раза больше

Через три года после смерти Сергея Мавроди его детище продолжает приносить прибыль махинаторам классом пониже. Уверовав в чудесное обогащение, пожилая петербурженка потеряла более 800 тысяч рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, накануне в полиции Красногвардейского района заявление о хищении крупной суммы писала 67-летняя жительница Пороховых. Общение с телефонными аферистами для неё началось 17-го числа со звонка мужчины, назвавшегося представителем МММ.
Собеседник сулил возвращение денег, в описании схемы был убедителен. Пенсионерка доверилась голосу в трубке, оформила дебетовую карту и перевела на чужой счёт 205 тысяч рублей. Вера была непоколебима следующие два дня, за которые женщина успела перевести ещё в общей сложности 350 тысяч после разговоров о начислении выплаты якобы с сотрудниками Центробанка.
В субботу и воскресенье звонками не тревожили, но передышка не пошла впрок петербурженке. В понедельник она переводила 250 тысяч очередному незнакомцу.
В полиции приняли заявление и возбудили дело о мошенничестве с ущербом в 805 тысяч рублей.
Строитель пирамид МММ и главный комбинатор 90-х Сергей Мавроди скончался в московской больнице в марте 2018 года от сердечного приступа.