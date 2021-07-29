Дело МММ живет. В России за полгода выявили почти 150 финансовых пирамид

Как сообщает 29 июля пресс-служба Банка России, с января по июнь 2021 года на финансовом рынке удалось выявить 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Количество субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид по сравнению с первым полугодием 2020-го выросло в 1,5 раза — до 146. ЦБ отмечает, что более половины таких компаний действовали в Интернете. Такие проекты стали чаще появляться в соцсетях. Они работают через блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры, а также втягивают граждан в криптовалюты и псевдокриптовалюты, создание «криптоферм».

