Дело МММ живет. В России за полгода выявили почти 150 финансовых пирамид

Как сообщает 29 июля пресс-служба Банка России, с января по июнь 2021 года на финансовом рынке удалось выявить 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид по сравнению с первым полугодием 2020-го выросло в 1,5 раза — до 146. ЦБ отмечает, что более половины таких компаний действовали в Интернете. Такие проекты стали чаще появляться в соцсетях. Они работают через блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры, а также втягивают граждан в криптовалюты и псевдокриптовалюты, создание «криптоферм».
«Злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы, играя на популярности темы и недостаточной финансовой и «цифровой» грамотности своих жертв», — говорится в сообщении ЦБ.
Ранее «Фонтанка» писала, что в начале июня Центробанк начал публиковать список компаний, работающих на финансовом рынке, с признаками нелегальной деятельности. С 2020 года в него внесено более 1,8 тыс. организаций.