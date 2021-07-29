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Дело МММ живет. В России за полгода выявили почти 150 финансовых пирамид

Центробанк РФ заявил, что количество финансовых пирамид с начала года выросло в 1,5 раза. Регулятор связывает это с экономической неграмотностью некоторых россиян.

Как сообщает 29 июля пресс-служба Банка России, с января по июнь 2021 года на финансовом рынке удалось выявить 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид по сравнению с первым полугодием 2020-го выросло в 1,5 раза — до 146. ЦБ отмечает, что более половины таких компаний действовали в Интернете. Такие проекты стали чаще появляться в соцсетях. Они работают через блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры, а также втягивают граждан в криптовалюты и псевдокриптовалюты, создание «криптоферм».

«Злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы, играя на популярности темы и недостаточной финансовой и «цифровой» грамотности своих жертв», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее «Фонтанка» писала, что в начале июня Центробанк начал публиковать список компаний, работающих на финансовом рынке, с признаками нелегальной деятельности. С 2020 года в него внесено более 1,8 тыс. организаций.

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Комментарии (5)

Свободу Лёхе!
Её нельзя раскачивать..)
Dimitry Antonov
Так вся страна - одно большое МММ, где эти 150 выявленных финансовых пирамид просто песчинки в пустыне.
Полностью согласен, что это возможно вследствие того, что злодеи играют на популярности тем и неграмотности населения.
265947515
Конечно! А эти 150 или сколько их там, прямые конкуренты. Это не защита людей от мошенников это рыночная конкуренция.
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