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ЦБ опубликовал черный список компаний-нелегалов. В него попали более 1,8 тыс. организаций

Центробанк начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России начал публиковать список компаний, работающих на финансовом рынке с признаками нелегальной деятельности. С 2020 года в него внесено более 1,8 тыс. организаций.

Как сообщил 1 июня на пресс-конференции глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, в черный список попадают три категории организаций: нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры, а также финансовые пирамиды. Первые выдают потребителям займы без банковской лицензии и регистрации в реестре МФО. Вторые зарегистрированы за рубежом и без лицензий привлекают средства граждан для инвестирования. Третьи тоже привлекают средства граждан для инвестиций или вкладов и обещают участникам выплаты за счет новых клиентов.

Список компаний-нелегалов сформирован на основе собственного мониторинга ЦБ, обращений граждан и организаций. С 2020 года в него попали 1820 названий, из них 412 внесены с начала 2021-го. В перечне 370 финансовых пирамид, 950 нелегальных кредиторов и 500 нелегальных брокеров.

Зампред ЦБ Сергей Швецов выразил надежду, что публикация сведений о таких организациях поможет потребителям. «В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России», — призвал он.

Рассказать о возможной нелегальной деятельности юрлица, физлица или интернет-проекта можно на странице со списком.

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