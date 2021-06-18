Французский режиссер покажет, как ограбить банк с помощью мухи

С 24 июня в кинотеатрах начнут показывать «Жвалы», новый фильм самого безумного режиссера Европы Квентина Дюпье. Фигура он исключительная: в конце девяностых завоевал танцполы в качестве диджея, выступал под псевдонимом Mr Oizo, снимал броские клипы (самый известный — Flat Beat про очень деловитую собачку-танцора — часто крутили по MTV), но со временем все больше времени стал уделять кино. В итоге нашел свое место в жанре дикой, эксцентричной, абсурдистской комедии. «Жвалы» — как раз такая вещь.
Главные герои ленты — два лоботряса с криминальными наклонностями, которые однажды обнаруживают в багажнике своей машины гигантскую муху. В общем-то, это уже смешно, но дальше начинается уже форменный цирк: счастливую находку они решают использовать, чтобы ограбить банк. А для этого надо чудо-насекомое выдрессировать. В общем, у Дюпье опять получилась фирменная абсурдистская история, полная находчивых визуальных трюков, формальных изысков и прочих разносолов.
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Иван Чувиляев