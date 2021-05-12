Рванувшую на севере Петербурга трубу починили. Рано утром возле школы там забил горячий гейзер

Как сообщили в пресс-службе компании 12 мая, к 15:25 восстановлено теплоснабжение школы номер 457 на улице Асафьева, которая попала в аварийную зону. Сам дефект возник на теплосети диаметром 108 мм. В ходе работ бригада ТЭКа заменила 1,5 метра изношенного трубопровода. Старые теплосети в квартале будут полностью заменены в рамках реконструкции в октябре.

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» отчитались о завершении ремонтных работ на месте прорыва трубопровода с горячей водой в Выборгском районе Петербурга раньше установленного регламентом срока.

В теплоэнергетической компании также отметили, что работы планировалось закончить ещё раньше, однако ремонт задержала пересадка деревьев и цветов. Специалисты предприятия оказали содействие в пересадке растений, добавили в ГУП «ТЭК СПб».



«Фонтанка» писала, что прорыв трубопровода с горячей водой на улице Асафьева произошёл рано утром 12 мая. На месте аварии очевидцы наблюдали вырвавшийся из-под земли многометровый столб белого пара.

