FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +22
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Рванувшую на севере Петербурга трубу починили. Рано утром возле школы там забил горячий гейзер

Ремонт повреждённого участка теплотрассы на улице Асафьева завершён раньше положенного срока

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» отчитались о завершении ремонтных работ на месте прорыва трубопровода с горячей водой в Выборгском районе Петербурга раньше установленного регламентом срока.

Как сообщили в пресс-службе компании 12 мая, к 15:25 восстановлено теплоснабжение школы номер 457 на улице Асафьева, которая попала в аварийную зону. Сам дефект возник на теплосети диаметром 108 мм. В ходе работ бригада ТЭКа заменила 1,5 метра изношенного трубопровода. Старые теплосети в квартале будут полностью заменены в рамках реконструкции в октябре.

В теплоэнергетической компании также отметили, что работы планировалось закончить ещё раньше, однако ремонт задержала пересадка деревьев и цветов. Специалисты предприятия оказали содействие в пересадке растений, добавили в ГУП «ТЭК СПб».

«Фонтанка» писала, что прорыв трубопровода с горячей водой на улице Асафьева произошёл рано утром 12 мая. На месте аварии очевидцы наблюдали вырвавшийся из-под земли многометровый столб белого пара.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260551481
" Нам нужен рывок !!, у нас нет времени на раскачку." Из российских современных сказок .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний