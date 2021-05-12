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Гейзер забил утром до уроков у школы на севере Петербурга

Видео: Авария на трубе с горячей водой у школы в Петербурге

Ремонтные работы с раннего утра 12 мая ведут теплоэнергетики в Выборгском районе. Там у школы образовался горячий источник.

О прорыве трубы на территории школы 457 на улице Асафьева около 6 утра сообщали очевидцы в Сети. На видео из-под земли поднимается столп белого пара.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», сообщение о вытекании горячей воды поступило в диспетчерскую службу предприятия в 4:30. К дому 6, корпус 1, по улице Асафьева выехали аварийные бригады.

К 5:00 технологическое нарушение на теплосети диаметром 108 мм было локализовано. В зоне ограничения отопления одна школа, горячее водоснабжение организовано по обратному трубопроводу.

По нормативам на устранение дефекта на подобном диаметре отводится 8 часов, но теплоэнергетики планируют завершить работы раньше.

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