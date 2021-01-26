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26 февраля — круглый стол «Цифровизация мошенников. Как обезопасить свои деньги и данные в сети?»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Цифровизация мошенников. Как обезопасить свои деньги и данные в сети?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какая доля банковских операций сегодня перешла в онлайн, какие это операции?
  • Каковы сегодня основные риски для клиентов, совершающих финансовые операции онлайн? Какие операции онлайн чаще всего подвержены риску и чего стоит опасаться?
  • Какова доля хищений средств мошенниками при онлайн-покупках или банковских операциях, ведется ли такая статистику в каждой отдельной компании? Что опаснее — потеря в сети персональных данных или денег?
  • Самые распространенные сегодня виды цифрового мошенничества. Породила ли пандемия и вызванный ею новый уклад жизни новые способы выманивания денег онлайн?
  • Какие технологии и меры сегодня может предложить рынок для безопасности финансов — для банков, интернет-магазинов, частных лиц, агрегаторов и сайтов объявлений, сайтов оплаты коммунальных услуг.
  • Как банки и интернет-магазины работают над безопасностью финансовых операций? Как эти процессы и технологии изменились в прошлом году?
  • Какие шаги с должен делать сам клиент, чтобы максимально обезопасить свои средства и данные онлайн? Как можно вернуть утраченные средства?

По данным агентства BrandMonitor, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд выманили псевдобанковские сотрудники. Возможно ли обезопасить свои финансовые операции в период стремительной цифровизации — обсудим на круглом столе.

Приглашаем представителей банков, онлайн-магазинов, разработчиков программного обеспечения для платежей, технических решений и технологий безопасности, представителей отделов безопасности компаний, ведущих продажи онлайн, экспертов рынка.

По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

 

План мероприятий

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