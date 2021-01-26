26 февраля — круглый стол «Цифровизация мошенников. Как обезопасить свои деньги и данные в сети?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какая доля банковских операций сегодня перешла в онлайн, какие это операции?
- Каковы сегодня основные риски для клиентов, совершающих финансовые операции онлайн? Какие операции онлайн чаще всего подвержены риску и чего стоит опасаться?
- Какова доля хищений средств мошенниками при онлайн-покупках или банковских операциях, ведется ли такая статистику в каждой отдельной компании? Что опаснее — потеря в сети персональных данных или денег?
- Самые распространенные сегодня виды цифрового мошенничества. Породила ли пандемия и вызванный ею новый уклад жизни новые способы выманивания денег онлайн?
- Какие технологии и меры сегодня может предложить рынок для безопасности финансов — для банков, интернет-магазинов, частных лиц, агрегаторов и сайтов объявлений, сайтов оплаты коммунальных услуг.
- Как банки и интернет-магазины работают над безопасностью финансовых операций? Как эти процессы и технологии изменились в прошлом году?
- Какие шаги с должен делать сам клиент, чтобы максимально обезопасить свои средства и данные онлайн? Как можно вернуть утраченные средства?
По данным агентства BrandMonitor, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд выманили псевдобанковские сотрудники. Возможно ли обезопасить свои финансовые операции в период стремительной цифровизации — обсудим на круглом столе.
Приглашаем представителей банков, онлайн-магазинов, разработчиков программного обеспечения для платежей, технических решений и технологий безопасности, представителей отделов безопасности компаний, ведущих продажи онлайн, экспертов рынка.
По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru