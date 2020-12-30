Смольный выделил на поддержку бизнеса 500 млн рублей. На деньги пока могут претендовать туристические компании и рестораны

Льготными займами смогут воспользоваться в первую очередь представители туристического бизнеса, пояснила директор фонда Александра Питкянен. По ее словам, отрасль получит 253 млн рублей. Оставшиеся 247 млн рублей, скорее всего, будут распределяться между представителями сферы общепита, но окончательное решение пока не принято.

Правительство Петербурга выделило 500 млн рублей на помощь бизнесу, пострадавшему от новогоднего локдауна. Как сообщил «Фонтанке» 30 декабря заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов, деньги были выделены из Резервного фонда Петербурга. Они будут распределяться через Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

На сайте Фонда содействия кредитованию 30 декабря были опубликованы условия получения льготного займа для представителей туристической сферы. Кредит выдается малым и средним предприятиям на выплату заработной платы сотрудникам и уплаты обязательных отчислений по налогам и взносам с фонда заработной платы.

Размер займа составляет от 50 000 до 5 000 000 рублей. Процентная ставка составит 0% годовых на 1–12 месяц, 3% годовых на 13–24 месяц, 3% годовых на 25–36 месяц. Кредит предоставляются без залогового обеспечения, под поручительство акционеров. Прием заявок будет проводиться с 11 января по 28 февраля 2021 года.

Условия программы поддержки для ресторанов будут утверждены после новогодних каникул, но, вероятно, это также будут беззалоговые займы. По словам Александра Ситова, сейчас правительство Петербурга ожидает финальных разъяснений от Минэкономразвития, которые позволят оказывать помощь бизнесу, продающему подакцизные товары.