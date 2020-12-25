Сотрудников «Навальный Live» доставили в Следственный комитет. Их будут допрашивать по делу Соболь

Продюсера Youtube-канала «Навальный Live» Ольгу Ключникову и оператора Акима Керимова доставили в Следственный комитет из спецприемника, чтобы допросить в качестве свидетелей по делу Любови Соболь. Об этом «МБХ Медиа» 25 декабря сообщил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
«Они были в спецприемнике (им дали административный арест семь суток), и, соответственно, у нас утром даже связи с ними никакой не было. К ним приехали в спецприемник и увезли оттуда в ГСУ СК. Сейчас допрос будет», — рассказал он изданию.
Режиссер «Навальный Live» Александра Лукьяненко уточнила, что дома у Керимова уже прошел обыск, подробности ей неизвестны.
Саму Соболь, Ключникову и Керимова задержали возле дома предполагаемого «отравителя» Навального из ФСБ Кудрявцева. Двух последних арестовали на семь суток. Соболь изначально отпустили, однако сегодня задержали снова, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения). Ее адвокат сообщил, что у Соболь изъяли обувь для генетической экспертизы. Эксперты «Фонтанки» указали, что это крайне нестандартный вариант сбора ДНК.