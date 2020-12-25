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Сотрудников «Навальный Live» доставили в Следственный комитет. Их будут допрашивать по делу Соболь

Продюсера Youtube-канала «Навальный Live» Ольгу Ключникову и оператора Акима Керимова доставили в Следственный комитет из спецприемника, чтобы допросить в качестве свидетелей по делу Любови Соболь. Об этом «МБХ Медиа» 25 декабря сообщил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Они были в спецприемнике (им дали административный арест семь суток), и, соответственно, у нас утром даже связи с ними никакой не было. К ним приехали в спецприемник и увезли оттуда в ГСУ СК. Сейчас допрос будет», — рассказал он изданию.

Режиссер «Навальный Live» Александра Лукьяненко уточнила, что дома у Керимова уже прошел обыск, подробности ей неизвестны.

Саму Соболь, Ключникову и Керимова задержали возле дома предполагаемого «отравителя» Навального из ФСБ Кудрявцева. Двух последних арестовали на семь суток. Соболь изначально отпустили, однако сегодня задержали снова, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения). Ее адвокат сообщил, что у Соболь изъяли обувь для генетической экспертизы. Эксперты «Фонтанки» указали, что это крайне нестандартный вариант сбора ДНК.

Как писала «Фонтанка», уголовное дело, по которому Соболь проходит, если верить выложенным ее адвокатом Ворониным документам, как свидетель, возбуждено по заявлению «некой Субботиной». СМИ сообщают, что некая Галина Субботина является одним из собственников квартиры возможного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, с которым Навальный общался по телефону как с членом «группы отравителей», а тот не возражал. Судя по всему, женщина — теща Кудрявцева.

Внимание правоохранительных органов к Соболь возросло после ее визита к квартире вероятного отравителя Навального Кудрявцева, она пыталась с ним поговорить и звонила в квартиру. Он не открыл. Оппозиционеров, которые были там вместе с ней, оштрафовали или арестовали за неповиновение полиции. Она также была задержана, но вскоре ее отпустили.

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Комментарии (8)

Nationalverrater_2
Гигаворовайки обидемшись. Не понравилось типо"чекистам" Лёхины трусы стирать
260551481
100 к 1 что все эти восемь персонажей в ближайшее время покинут этот бренный мир дабы не оказаться в качестве свидетелей в дальнейшем раскладе.
Bobr Dobr
Отрадно видеть как Октопусу обрубают его мерзкие щупальца!
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