Дерипаска: Мы вернемся к нормальной жизни после пандемии не раньше весны 2023 года. Пока понаступаем на грабли

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что мир сможет вернуться к «нормальной жизни» после пандемии коронавируса не раньше мая 2023 года. Об этом он написал 20 декабря в своем телеграм-канале, комментируя фильм телеканала «Россия 1» «Опасный вирус».
В фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия может завершиться к весне 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что острый период должен закончиться в течение ближайших нескольких месяцев. Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что циркулировать коронавирус будет еще долго, однако пандемия должна завершиться после массовой вакцинации. Всем этим экспертам Дерипаска не доверяет.
«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023-го. Слишком много сложных этапов нужно пройти до этого. Вакцинация 25% наиболее активного населения, медицинские паспорта с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование. Полные региональные локдауны, активный поиск инфицированных... Вряд ли раньше. Пока понаступаем на грабли», — написал бизнесмен.