Дерипаска: Мы вернемся к нормальной жизни после пандемии не раньше весны 2023 года. Пока понаступаем на грабли

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что мир сможет вернуться к «нормальной жизни» после пандемии коронавируса не раньше мая 2023 года. Об этом он написал 20 декабря в своем телеграм-канале, комментируя фильм телеканала «Россия 1» «Опасный вирус».



В фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия может завершиться к весне 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что острый период должен закончиться в течение ближайших нескольких месяцев. Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что циркулировать коронавирус будет еще долго, однако пандемия должна завершиться после массовой вакцинации. Всем этим экспертам Дерипаска не доверяет.

