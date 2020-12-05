Инцидент произошёл минувшей ночью в селе Шалинском в 90 километрах от Красноярска. Местный житель бросил бутылку с зажигательной смесью в окно на втором этаже, начался пожар.

Как сообщает 5 декабря NGS24.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина признался правоохранителям, что бросил коктейль Молотова в окно отделения из-за ненависти к существующему режиму.

«Несколько улиц в селе были перекрыты, и подозреваемого удалось найти и задержать буквально за час, — рассказал NGS24.RU руководитель пресс-службы МВД по краю Владимир Юрченко. — Сам пожар удалось потушить быстро, пострадали несколько квадратных метров пола на втором этаже».

Мужчину задержали благодаря видеозаписям камер наблюдения. Он известен своими хулиганскими выходками и имеет судимость, рассказал на своей странице в Facebook глава Манского района Артём Черных. По его словам, за несколько месяцев указанный гражданин «потренировался» в запуске банок тушенки в окна местной администрации.

«Что интересно, буквально пару месяцев назад этот же гражданин запустил в окна администрации несколько банок тушенки, купленных в соседнем магазине, видимо, тренировался. Также благодаря системам видеонаблюдения и расторопности сотрудников полиции гражданина оперативно задержали. Отделался он административным штрафом. На днях юротдел администрации планировал направить в суд исковое заявление о взыскании средств с товарища на ремонт входной группы, но, видимо, с учетом обстоятельств убытки придется списать, — рассуждает Черных. — Может, это стратегия такая: натворить делов, чтобы попасть в места, где тебя кормят, поят, одевают, оказывают медицинскую помощь и не надо беспокоиться о каких-то планах, проектах, все перспективы понятны и определены».