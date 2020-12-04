FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

«Вместимость одного маршрутного такси — также 20 пассажиров». Негосударственные театры обратились к Беглову с вопросами о своем будущем

Негосударственные театры Петербурга написали письмо Александру Беглову с просьбой о поддержке и требованием ответить на вопросы о введённых ограничениях и собственном будущем. Три десятка ведущих коллективов, среди которых оказались «Karlsson Haus», «ЦЕХ», «Театральная лаборатория Яны Туминой», театр «Кукольный формат», «Театро Ди Капуа» и другие, 4 декабря напомнили губернатору о том, что не всем площадкам удалось оправиться от «экономического шока» после простоя весной и летом 2020 года. Новые запреты на показ спектаклей для детей с 4 декабря и работу в период новогодних праздников стали для них неожиданностью и поставили в безвыходное положение. Репертуар площадки составляли за два месяца, практически все билеты уже проданы.

«Средняя загрузка зала в негосударственном театре при учете ограничения 25% — 20 зрителей. Для сравнения: вместимость одного маршрутного такси — также 20 пассажиров. При шахматной рассадке в партере театра, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, театр имеет весомые преимущества перед общественным транспортом. Однако, в отличие от поездки в маршрутном такси, визит в театр люди планируют заранее, принимая осознанное решение и приобретая билеты предварительно», — говорится в письме.

Театры подчеркнули, что обращаются к Беглову лично и просят его «не переадресовывать решение проблем» в Комитет по культуре. Они хотят узнать, как именно правительство Петербурга планирует возмещать финансовые потери площадкам, которые больше не могут продавать билеты и принимать зрителей и какие выплаты положены некоммерческим культурным организациям.

У губернатора хотят узнать, будут ли театры освобождены от уплаты коммунальных услуг, аренды, налогов и страховых взносов на период закрытия и будут ли им возмещены затраты на выплату зарплат. Также они напоминают о том, что потратили большие суммы минувшей осенью, например, закупая средства индивидуальной защиты согласно правилам Роспотребнадзора, а «в итоге... всё равно оказались беззащитны перед закрытием».

В одном из пунктов в документе упоминается решение властей не закрывать, а только оштрафовать Ледовый дворец после проведения концертов исполнителя Басты 27 и 28 ноября. «Имеется ли понимание, насколько зал Ледового дворца несоразмерен по вместимости с любым из наших помещений?» — поинтересовались представители театров.

После того как стало известно о новом витке ограничений, в частности о запрете на показы детских спектаклей с 4 декабря и невозможности принимать зрителей в начале января 2021 года, представители культурных учреждений назвали происходящее уничтожением.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

IvanSt
Так смысл всех ограничений как раз в том, чтобы в условной маршрутке ехало не условных 20, а 10 или даже 5 человек. Как и было весной. По этой причине и закрывают не только театры, но также рестораны, музеи и пр.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний