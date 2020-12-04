«Вместимость одного маршрутного такси — также 20 пассажиров». Негосударственные театры обратились к Беглову с вопросами о своем будущем

Негосударственные театры Петербурга написали письмо Александру Беглову с просьбой о поддержке и требованием ответить на вопросы о введённых ограничениях и собственном будущем. Три десятка ведущих коллективов, среди которых оказались «Karlsson Haus», «ЦЕХ», «Театральная лаборатория Яны Туминой», театр «Кукольный формат», «Театро Ди Капуа» и другие, 4 декабря напомнили губернатору о том, что не всем площадкам удалось оправиться от «экономического шока» после простоя весной и летом 2020 года. Новые запреты на показ спектаклей для детей с 4 декабря и работу в период новогодних праздников стали для них неожиданностью и поставили в безвыходное положение. Репертуар площадки составляли за два месяца, практически все билеты уже проданы.

«Средняя загрузка зала в негосударственном театре при учете ограничения 25% — 20 зрителей. Для сравнения: вместимость одного маршрутного такси — также 20 пассажиров. При шахматной рассадке в партере театра, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, театр имеет весомые преимущества перед общественным транспортом. Однако, в отличие от поездки в маршрутном такси, визит в театр люди планируют заранее, принимая осознанное решение и приобретая билеты предварительно», — говорится в письме.



Театры подчеркнули, что обращаются к Беглову лично и просят его «не переадресовывать решение проблем» в Комитет по культуре. Они хотят узнать, как именно правительство Петербурга планирует возмещать финансовые потери площадкам, которые больше не могут продавать билеты и принимать зрителей и какие выплаты положены некоммерческим культурным организациям.



У губернатора хотят узнать, будут ли театры освобождены от уплаты коммунальных услуг, аренды, налогов и страховых взносов на период закрытия и будут ли им возмещены затраты на выплату зарплат. Также они напоминают о том, что потратили большие суммы минувшей осенью, например, закупая средства индивидуальной защиты согласно правилам Роспотребнадзора, а «в итоге... всё равно оказались беззащитны перед закрытием».

