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Владелец плавучей сауны на Крестовском острове лишился бизнеса и 100 тысяч рублей

Петроградский районный суд признал опасной плавучую сауну на Малой Невке в Петербурге. Владелец лишился не только судна, но и оштрафован.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте 4 декабря, 37-летний бизнесмен в конце 2019 года пришвартовал моторное судно у Большого Петровского моста. Плавучий дом был оснащен не только жилыми помещениями, но и баней. Клиентов зазывали через «Авито».

Фото: СЗСУТ

В январе 2020 года сотрудники Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте произвели проверочную закупку и сняли сауну за 10 тысяч рублей. После этого плавучий дом опечатали и возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Как выяснили специалисты, у объекта была нарушена остойчивость и он мог в любой момент опрокинуться. Также выявлены нарушения при установке печного отопления и электрического оборудования, а средств пожаротушения в сауне не нашли.

Во время следствия, как стало известно «Фонтанке», мужчина пытался продолжить бизнес, но был пойман за руку.

Судом мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а само плавучее судно конфисковано.

Фото: СЗСУТ

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Комментарии (4)

260551481
Не занес вовремя банщик...
zelf
Наверное кто-то оказался несговорчивым.
Урус-Баши
Одурели от безделия. Ванна есть, пусть там и моются, грязнули. На праздники.
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