Петроградский районный суд признал опасной плавучую сауну на Малой Невке в Петербурге. Владелец лишился не только судна, но и оштрафован.



Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте 4 декабря, 37-летний бизнесмен в конце 2019 года пришвартовал моторное судно у Большого Петровского моста. Плавучий дом был оснащен не только жилыми помещениями, но и баней. Клиентов зазывали через «Авито».