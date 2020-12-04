Петроградский районный суд признал опасной плавучую сауну на Малой Невке в Петербурге. Владелец лишился не только судна, но и оштрафован.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте 4 декабря, 37-летний бизнесмен в конце 2019 года пришвартовал моторное судно у Большого Петровского моста. Плавучий дом был оснащен не только жилыми помещениями, но и баней. Клиентов зазывали через «Авито».
В январе 2020 года сотрудники Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте произвели проверочную закупку и сняли сауну за 10 тысяч рублей. После этого плавучий дом опечатали и возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Как выяснили специалисты, у объекта была нарушена остойчивость и он мог в любой момент опрокинуться. Также выявлены нарушения при установке печного отопления и электрического оборудования, а средств пожаротушения в сауне не нашли.
Во время следствия, как стало известно «Фонтанке», мужчина пытался продолжить бизнес, но был пойман за руку.
Судом мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а само плавучее судно конфисковано.