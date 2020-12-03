Астрономы представили самую точную трехмерную карту Млечного Пути. Это достижение, которое обещает пролить свет на историю галактики и загадки вселенной за её пределами.



Как сообщает Европейское космическое агентство, Консорциум по обработке и анализу данных Gaia (DPAC) представил первую часть большого релиза данных, собираемых обсерваторией во Французской Гвиане с 2013 года. На их основе составлен трёхмерный атлас. За последние семь лет зонд измерил положение и скорости 1,8 млрд звезд.

Карта содержит достаточно деталей, чтобы астрономы могли измерить ускорение Солнечной системы и вычислить массу галактики. Это, в свою очередь, даст ключ к разгадке того, как образовалась Солнечная система и с какой скоростью расширялась Вселенная с незапамятных времен.