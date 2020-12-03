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Астрономы представили самую подробную трехмерную карту Млечного Пути

Кадр из анимации, показывающей «правильное движение» звезд, которое Gaia измеряет с возрастающей точностью
Кадр из анимации, показывающей «правильное движение» звезд, которое Gaia измеряет с возрастающей точностьюФото: ESA/Gaia/DPAC

Астрономы представили самую точную трехмерную карту Млечного Пути. Это достижение, которое обещает пролить свет на историю галактики и загадки вселенной за её пределами.

Как сообщает Европейское космическое агентство, Консорциум по обработке и анализу данных Gaia (DPAC) представил первую часть большого релиза данных, собираемых обсерваторией во Французской Гвиане с 2013 года. На их основе составлен трёхмерный атлас. За последние семь лет зонд измерил положение и скорости 1,8 млрд звезд.

Карта содержит достаточно деталей, чтобы астрономы могли измерить ускорение Солнечной системы и вычислить массу галактики. Это, в свою очередь, даст ключ к разгадке того, как образовалась Солнечная система и с какой скоростью расширялась Вселенная с незапамятных времен.

Кадр из анимации, показывающей орбиты ближайших звезд вокруг центра галактики
Кадр из анимации, показывающей орбиты ближайших звезд вокруг центра галактикиФото: ESA/Gaia/DPAC

«Gaia смотрела в небеса в течение последних семи лет, нанося на карту положения и скорости звезд. Благодаря телескопам в нашем распоряжении сегодня самый подробный 3D-атлас с миллиардом звезд из когда-либо созданных», — заявила глава отдела космической науки в Космическом агентстве Великобритании Кэролайн Харпер в комментарии Guardian.

Многие из тел, которые наблюдает Gaia, представляют собой квазары, чрезвычайно далекие и очень яркие объекты, питаемые черными дырами, масса которых в миллиард раз превышает массу Солнца. Измерения движения Солнечной системы относительно них показывают, что Солнечная система движется к центру Млечного Пути с ускорением около 7 мм в секунду каждый год.

Измерение ускорения солнечной системы
Измерение ускорения солнечной системыФото: ESA/Gaia/DPAC

Новые данные Gaia позволили астрономам проследить различные популяции старых и молодых звезд до самого края нашей галактики — галактического антицентра. Компьютерные модели показали, что диск Млечного Пути будет увеличиваться со временем по мере рождения новых звезд.

Трехмерная карта, показывающая Большое Магелланово Облако (слева) и Малое Магелланово Облако, сделанная астрономами с использованием данных Gaia
Трехмерная карта, показывающая Большое Магелланово Облако (слева) и Малое Магелланово Облако, сделанная астрономами с использованием данных GaiaФото: ESA/Gaia/DPAC

История галактики — не единственный результат демонстрационных работ Gaia EDR3.

«Gaia позволила ученым измерить ускорение Солнечной системы по отношению к остальной системе отсчета Вселенной. Используя наблюдаемые движения очень далеких галактик, было измерено, что скорость Солнечной системы изменяется на 0,23 нм/с. Из-за этого крошечного ускорения траектория Солнечной системы каждую секунду отклоняется на диаметр атома, а за год это составляет около 115 км. Ускорение, измеренное Gaia, хорошо согласуется с теоретическими ожиданиями и является первым измерением кривизны орбиты Солнечной системы вокруг галактики в истории оптической астрономии», — рассказали в Европейском космическом агентстве.

Кадр из анимации, показывающей «правильное движение» звезд, которое Gaia измеряет с возрастающей точностью
Кадр из анимации, показывающей «правильное движение» звезд, которое Gaia измеряет с возрастающей точностьюФото: ESA/Gaia/DPAC
Кадр из анимации, показывающей орбиты ближайших звезд вокруг центра галактики
Кадр из анимации, показывающей орбиты ближайших звезд вокруг центра галактикиФото: ESA/Gaia/DPAC
Измерение ускорения солнечной системы
Измерение ускорения солнечной системыФото: ESA/Gaia/DPAC
Трехмерная карта, показывающая Большое Магелланово Облако (слева) и Малое Магелланово Облако, сделанная астрономами с использованием данных Gaia
Трехмерная карта, показывающая Большое Магелланово Облако (слева) и Малое Магелланово Облако, сделанная астрономами с использованием данных GaiaФото: ESA/Gaia/DPAC

Консорциум обработки и анализа данных Gaia (DPAC) — это группа из более чем 400 европейских ученых и инженеров-программистов, созданная с целью спроектировать, разработать и реализовать систему обработки данных для амбициозной миссии ESA по космической астрометрии Gaia.

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