FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Чёрное небо» в Красноярске: дорог не видно, пахнет гарью

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. Дымку и запах гари горожане заметили ещё вчера.

Как сообщает 27 ноября NGS24.RU со ссылкой на Среднесибирское УГМС, режим «чёрного неба» будет действовать три дня: с 14:00 27 ноября до 14:00 30 ноября. Сервис Nebo.live наглядно демонстрирует состояние воздуха в разных районах города: особенно плохо дела обстоят в центре и правобережье. В последний раз режим НМУ объявляли 16 ноября на два дня.

По данным независимых экологов, состояние воздуха в городе очень плохое. Скриншот с Nebo.live<br>
По данным независимых экологов, состояние воздуха в городе очень плохое. Скриншот с Nebo.live

Сегодня с утра все районы Красноярска и пригород затянуло белой дымкой, видимость на дорогах стала минимальной, отмечает издание. На улице пахнет гарью и углём, которым многие местные жители отапливают дома.

Фото: Артём Ленц / NGS24.RU
Фото: Артём Ленц / NGS24.RU

С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим «черного неба». Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Между тем Красноярск входит в федеральную программу «Чистый воздух», которая, как заявляется, должна существенно улучшить качество воздуха в городе, отмечает РИА Новости.

В феврале шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с режимом «чёрного неба»: она сделала репост твитов российских активистов, которые вышли на пикет против загрязнения окружающей среды.

По данным независимых экологов, состояние воздуха в городе очень плохое. Скриншот с Nebo.live<br>
По данным независимых экологов, состояние воздуха в городе очень плохое. Скриншот с Nebo.live

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний