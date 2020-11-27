Как сообщает 27 ноября NGS24.RU со ссылкой на Среднесибирское УГМС, режим «чёрного неба» будет действовать три дня: с 14:00 27 ноября до 14:00 30 ноября. Сервис Nebo.live наглядно демонстрирует состояние воздуха в разных районах города: особенно плохо дела обстоят в центре и правобережье. В последний раз режим НМУ объявляли 16 ноября на два дня.

По данным независимых экологов, состояние воздуха в городе очень плохое. Скриншот с Nebo.live

Сегодня с утра все районы Красноярска и пригород затянуло белой дымкой, видимость на дорогах стала минимальной, отмечает издание. На улице пахнет гарью и углём, которым многие местные жители отапливают дома.

С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим «черного неба». Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Между тем Красноярск входит в федеральную программу «Чистый воздух», которая, как заявляется, должна существенно улучшить качество воздуха в городе, отмечает РИА Новости.



В феврале шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с режимом «чёрного неба»: она сделала репост твитов российских активистов, которые вышли на пикет против загрязнения окружающей среды.

