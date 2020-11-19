Ледяной дождь или переохлажденные осадки вероятны, когда в разных слоях атмосферы сложились разные температурные режимы, а именно такая ситуация наблюдается в центральной части страны. «Вероятность ледяных дождей увеличивается, поскольку увеличивается изменчивость атмосферы и структура атмосферы все чаще и чаще меняется, — объяснил Вильфанд в интервью радио Sputnik 19 ноября. — Ледяные дожди наступают в тот период, когда заметная или сильная стратификация атмосферы. Это значит, что в нижних слоях отрицательные температуры, а на высоте 1000–1500 метров положительные значения, а еще выше отрицательные. В такой ситуации снежинка сначала тает, а затем подмерзает. Она превращается в льдинку, внутри которой дождь».

Из-за потенциального урона этот тип осадков считается опасным природным явлением. Спасатели и все заинтересованные службы всегда получают информацию о нём заблаговременно, чтобы успеть подготовиться, заверил Вильфанд.

«Это опасное явление, и вероятность таких событий увеличивается, но прогнозировать ледяной дождь надо из целесообразности. Можно это делать за сутки, иногда за двое или трое суток, если очень надежная модель прогноза. Никогда нельзя говорить, что он может быть, а может и не быть. К этому нужно готовиться. Если прогнозируется опасное явление — ледяной дождь, то властные структуры, МЧС и транспортные системы к этому должны быть готовы. Вероятность таких событий увеличилась, но прогнозировать мы их будем за сутки или двое суток до наступления», — отметил синоптик.

19 ноября ледяные дожди прошли в Москве и в Приморье. И если в столице серьёзных последствий не зафиксировано, то в Приморье ущерб велик. По данным РИА Новости, без света там остались 120 тысяч человек, нарушено энергоснабжение и водоснабжение большой части Владивостока. Тяжести ледяной корки не выдерживают деревья и даже бетонные столбы и плиты. Одна такая плита упала с крыши жилого дома на автомобиль, разрубив его. Детям можно не ходить в школу, взрослых губернатор попросил по возможности оставаться дома, а руководителей — организовать дистанционную работу.