Ледяной дождь прошёл в Москве, отменены некоторые авиарейсы

Утром представитель Росавиации сообщила, что в текущих погодных условиях московские аэропорты работают штатно, передаёт РИА Новости . По информации ОЖД, ледяной дождь в Москве не повлиял на движение «Сапсанов» до Петербурга.

Непогода обрушилась на Москву 19 ноября. В столичных аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов. В петербургском Пулково, как сообщается на онлайн-табло , задержан московский рейс S7, который должен был отправиться в 10:20. Однако четыре рейса из Москвы прибытием в 9:30, 9:35, 10:25 и 10:35 ожидаются с небольшими отклонениями от графика.

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. В регионе ветер до 15–20 м/с, мокрый снег, метель, гололедица и ледяной дождь. Как сообщает «Эхо Москвы», скорость движения на столичных автомагистралях снижена. Спасатели просят водителей не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — быть предельно осторожными.

«Интерфакс» передаёт, что непогода не повиляла на работу систем жизнеобеспечения и общественного транспорта Москвы. В городе за сутки местами выпало до 5 мм осадков, деревья не повалило, и никто не пострадал. После предупреждений синоптиков и МЧС о ледяном дожде дороги Москвы впервые с начала холодов обработали противогололедными материалами, пешеходные зоны и тротуары — мелкогравийной крошкой.

Ледяной дождь прошёл сегодня и в Приморье, из-за него возникли серьёзные перебои электроснабжения. Во Владивостоке тяжести ледяной корки не выдерживают деревья и даже бетонные столбы и плиты. Одна такая плита упала с крыши жилого дома на автомобиль, из которого только что вышел водитель, разрубив салон. ЧП попало на видео.