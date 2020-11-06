В Петербурге может пройти этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам

Всего в чемпионате 19 этапов. Стартовая гонка сезона пройдет в Катаре 28 апреля. Далее пройдут гонки в Аргентине и США 11 и 18 апреля, затем 2 мая гонкой на испанской трассе «Херес» начнется европейская часть календаря, в которую включены гонки во Франции (16 мая), Италии (30 мая), испанской Каталонии (6 июня), Германии (20 июня), Нидерландах (27 июня), Финляндии (11 июля), Австрии (15 августа) и Великобритании (29 августа). В сентябре пройдут этапы в испанском Арагоне (12 сентября) и Сан-Марино (19 сентября).

Стал известен календарь чемпионата мира сезона-2021 MotoGP. Как сообщает 6 ноября пресс-служба гоночной серии, автодром «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге заявлен в качестве резервного.

Далее гонки MotoGP запланированы в Японии (3 октября), Таиланде (10 октября), Австралии (24 октября) и Малайзии (31 октября). Финал пройдет в испанской Валенсии 14 ноября.

Еще один этап в июле могут принять, кроме «Игора Драйв», индонезийский автодром в Мандалике и португальский автодром «Портимао».

Автодром «Игора Драйв» открылся в 2019 году под поселком Сосново. Ранее «Фонтанка» писала о том, что шум гоночных автомобилей мешает местным жителям. Однако Роспотребнадзор не выявил превышения уровня шума.