После видео с забитым трупами моргом в Новокузнецке чиновники придумали, как решить проблему

После того, как в Интернете разошлось видео с переполненным трупами моргом в Новокузнецке, городские власти внесли изменения в работу патолого-анатомического бюро.

Как передаёт «Газета Кемерова», о нововведениях рассказала на брифинге 6 ноября заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

«После того видео, которое было опубликовано в Новокузнецке, были предприняты организационные меры, которые были направлены на работу [патолого-анатомического] бюро, — заявила чиновница. — В бюро Новокузнецка были приняты дополнительные сотрудники — это подсобные рабочие. Была организована выдача тел родственникам для погребения без ограничения по времени, оборудованы дополнительные помещения для патолого-анатомических бюро, проведена корректировка работы и межведомственное взаимодействие со смежными службами: ЗАГС, «Центром гигиены и эпидемиологии», администрациями муниципальных образований».