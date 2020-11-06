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06.11.2020 10:55
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После видео с забитым трупами моргом в Новокузнецке чиновники придумали, как решить проблему

После того, как в Интернете разошлось видео с переполненным трупами моргом в Новокузнецке, городские власти внесли изменения в работу патолого-анатомического бюро.

Как передаёт «Газета Кемерова», о нововведениях рассказала на брифинге 6 ноября заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

«После того видео, которое было опубликовано в Новокузнецке, были предприняты организационные меры, которые были направлены на работу [патолого-анатомического] бюро, — заявила чиновница. — В бюро Новокузнецка были приняты дополнительные сотрудники — это подсобные рабочие. Была организована выдача тел родственникам для погребения без ограничения по времени, оборудованы дополнительные помещения для патолого-анатомических бюро, проведена корректировка работы и межведомственное взаимодействие со смежными службами: ЗАГС, «Центром гигиены и эпидемиологии», администрациями муниципальных образований».

Региональный минздрав ежедневно проводит мониторинг доставки, вскрытия и выдачи тел, добавила Абросова.

В конце октября в YouTube появилось видео, снятое в единственном на весь юг Кемеровской области морге, в который свозят умерших от коронавируса. Мешки с телами были свалены друг на друга в холодильнике и коридорах. В секционном зале тела лежали на столах и под ними, не всем хватило даже мешка. Местный минздрав тогда объяснил, что, во-первых, родные не забирают тела, а во-вторых, не хватает патологоанатомов.

Ранее аналогичное видео, с заваленным трупами коридором, было снято в Барнауле.

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Комментарии (7)

Сергей Федоров
А Песков говорит у нас всего хватает. Модное ныне слово "ВБРОС" - вот так.
lamer
Следовало бы еще хорошенько наказать оператора того видео.
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