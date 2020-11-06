После видео с забитым трупами моргом в Новокузнецке чиновники придумали, как решить проблему
После того, как в Интернете разошлось видео с переполненным трупами моргом в Новокузнецке, городские власти внесли изменения в работу патолого-анатомического бюро.
Как передаёт «Газета Кемерова», о нововведениях рассказала на брифинге 6 ноября заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.
«После того видео, которое было опубликовано в Новокузнецке, были предприняты организационные меры, которые были направлены на работу [патолого-анатомического] бюро, — заявила чиновница. — В бюро Новокузнецка были приняты дополнительные сотрудники — это подсобные рабочие. Была организована выдача тел родственникам для погребения без ограничения по времени, оборудованы дополнительные помещения для патолого-анатомических бюро, проведена корректировка работы и межведомственное взаимодействие со смежными службами: ЗАГС, «Центром гигиены и эпидемиологии», администрациями муниципальных образований».
Региональный минздрав ежедневно проводит мониторинг доставки, вскрытия и выдачи тел, добавила Абросова.
В конце октября в YouTube появилось видео, снятое в единственном на весь юг Кемеровской области морге, в который свозят умерших от коронавируса. Мешки с телами были свалены друг на друга в холодильнике и коридорах. В секционном зале тела лежали на столах и под ними, не всем хватило даже мешка. Местный минздрав тогда объяснил, что, во-первых, родные не забирают тела, а во-вторых, не хватает патологоанатомов.
Ранее аналогичное видео, с заваленным трупами коридором, было снято в Барнауле.