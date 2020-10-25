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25.10.2020 14:27
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Вслед за Барнаулом умершими от коронавируса оказался завален морг в Новокузнецке. По версии Минздрава, виноваты родственники

На весь юг Кемеровской области оказался один морг, в который свозят умерших от коронавируса. Мешки с телами свалены друг на друга в холодильнике и коридорах.

Запись была опубликована в Сети 25 октября. Мужчина за кадром комментирует снимаемое, сперва показывая «чистую» зону и шлюз, за которым лежат ковидные покойники. Заполнен секционный зал, тела лежат на столах и под ними, не всем умершим хватило не только места, но и даже мешка. Буквально вповалку лежат трупы в холодильнике. Но и туда влезли не все. Часть мешков, и их немало, лежат в коридоре, прохода между ними практически нет.

Местный Минздрав назвал две причины скопления трупов — не хватает патологоанатомов и родные не забирают тела. Второй пункт связан с тем, что родственники умерших и сами болеют и, пока не поправятся, из самоизоляции выйти не могут. По оценкам чиновников, в морге лежат порядка 50 трупов и свозят их туда «практически со всего юга» Кемеровской области.

На 1 октября сообщалось о 113 умерших в регионе с начала пандемии. К 25-му числу прибавилось больше 80 человек.

Ранее аналогичное видео, с заваленным трупами коридором, было снято в Барнауле. Там проблему объяснили особенностями вскрытия коронавирусных пациентов и нехваткой медиков.

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Комментарии (8)

hayalci33
Чтобы похоронить по-человечески сейчас нужно от 70 тыс. руб. Где их взять в нищем Новокузнецке?? Все лезут в кредиты... это занимает время. А то, понимаешь ли, родственники виноваты.. Ну конечно же...
你好你好
А почему он голыми руками там всё трогает? Ковид же живёт на поверхностях? Или уже нет?
Kezevo
Скоро вся Россия превратится в один большой морг! И правда царь то хороший , а народ ......
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