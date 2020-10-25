Вслед за Барнаулом умершими от коронавируса оказался завален морг в Новокузнецке. По версии Минздрава, виноваты родственники
На весь юг Кемеровской области оказался один морг, в который свозят умерших от коронавируса. Мешки с телами свалены друг на друга в холодильнике и коридорах.
Запись была опубликована в Сети 25 октября. Мужчина за кадром комментирует снимаемое, сперва показывая «чистую» зону и шлюз, за которым лежат ковидные покойники. Заполнен секционный зал, тела лежат на столах и под ними, не всем умершим хватило не только места, но и даже мешка. Буквально вповалку лежат трупы в холодильнике. Но и туда влезли не все. Часть мешков, и их немало, лежат в коридоре, прохода между ними практически нет.
Местный Минздрав назвал две причины скопления трупов — не хватает патологоанатомов и родные не забирают тела. Второй пункт связан с тем, что родственники умерших и сами болеют и, пока не поправятся, из самоизоляции выйти не могут. По оценкам чиновников, в морге лежат порядка 50 трупов и свозят их туда «практически со всего юга» Кемеровской области.
На 1 октября сообщалось о 113 умерших в регионе с начала пандемии. К 25-му числу прибавилось больше 80 человек.
Ранее аналогичное видео, с заваленным трупами коридором, было снято в Барнауле. Там проблему объяснили особенностями вскрытия коронавирусных пациентов и нехваткой медиков.