На весь юг Кемеровской области оказался один морг, в который свозят умерших от коронавируса. Мешки с телами свалены друг на друга в холодильнике и коридорах.

Запись была опубликована в Сети 25 октября. Мужчина за кадром комментирует снимаемое, сперва показывая «чистую» зону и шлюз, за которым лежат ковидные покойники. Заполнен секционный зал, тела лежат на столах и под ними, не всем умершим хватило не только места, но и даже мешка. Буквально вповалку лежат трупы в холодильнике. Но и туда влезли не все. Часть мешков, и их немало, лежат в коридоре, прохода между ними практически нет.