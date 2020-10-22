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22.10.2020 14:37
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Подвал ковидной больницы в Барнауле завалили мешками с телами умерших. Минздрав обещает, что патологоанатомы будут работать в две смены

Минздрав Алтайского края прокомментировал большое скопление тел умерших от коронавируса пациентов в подвале городской больницы Барнаула. Видеозапись, на которой в коридорах подвала сняты десятки черных мешков с телами, появилась в Сети накануне.

Подлинность ролика чиновники подтвердили и сравнили обстановку с военным положением. По их словам, в условиях роста числа заражений коронавирусом в больнице развернули 600 коек и патологоанатомы не успевают оперативно вскрывать умерших, пишет 22 октября ИА «Банфакс».

vk.com/incident22

Местные СМИ отметили, что, по официальным данным, поток тел не должен быть слишком большим: ежедневно в сводках по всему краю фиксируется около десятка погибших пациентов с коронавирусом. Но в Минздраве указали на специфику вскрытия умерших от инфекции, которое требует соблюдения особых мер безопасности, а потому проводится дольше.

На задержку повлияли типовые проекты российских больниц, которые рассчитаны на определенное количество камер для хранения тел. По причине их нехватки мешки с умершими начали складировать в подвале, указали в Минздраве.

Для решения проблемы часть вскрытий перенесут в другие медучреждения, а в самой больнице патологоанатомы будут работать в две смены и по выходным. В подвале больницы № 12 оборудовали отдельную комнату для временного хранения трупов с соблюдением необходимой температуры. В качестве резерва был определен ранее законсервированный морг горбольницы № 3.

По данным на 20 октября, за текущий месяц умерло 98 пациентов горбольницы № 12. По статистике оперштаба края, с 1 по 20 октября в регионе умерло 166 человек с подтвержденным коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае выявили 17 306 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за последние сутки регион находится на 12-м месте в России по числу новых случаев: заболели 320 человек.

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Комментарии (4)

Alexey Petrov
люди, не ведитесь на эту ложь! твёрдо помните - коронавирусов не существует! всё это придумало и инсценировало наше правительство для того чтобы вас всех прочипировать!
260868031
Как то жутковато всё это...
260642921
Об этом "военном положении" было известно еще весной, но вместо того, чтобы готовиться к "осенней военной кампании" начальство занялось летом перекройкой Конституции... Наобещав доверчивым гражданам и "социальную заботу" и "передовое здравоохранение" и "защиту семьи от посягательств геев" и много чего еще прекрасного... Чтобы царь еще 20 лет мог сидеть на троне. Ну а теперь об этом предпочитают не вспоминать.
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