Подлинность ролика чиновники подтвердили и сравнили обстановку с военным положением. По их словам, в условиях роста числа заражений коронавирусом в больнице развернули 600 коек и патологоанатомы не успевают оперативно вскрывать умерших, пишет 22 октября ИА « Банфакс ».

Минздрав Алтайского края прокомментировал большое скопление тел умерших от коронавируса пациентов в подвале городской больницы Барнаула. Видеозапись, на которой в коридорах подвала сняты десятки черных мешков с телами, появилась в Сети накануне.

Местные СМИ отметили, что, по официальным данным, поток тел не должен быть слишком большим: ежедневно в сводках по всему краю фиксируется около десятка погибших пациентов с коронавирусом. Но в Минздраве указали на специфику вскрытия умерших от инфекции, которое требует соблюдения особых мер безопасности, а потому проводится дольше.



На задержку повлияли типовые проекты российских больниц, которые рассчитаны на определенное количество камер для хранения тел. По причине их нехватки мешки с умершими начали складировать в подвале, указали в Минздраве.



Для решения проблемы часть вскрытий перенесут в другие медучреждения, а в самой больнице патологоанатомы будут работать в две смены и по выходным. В подвале больницы № 12 оборудовали отдельную комнату для временного хранения трупов с соблюдением необходимой температуры. В качестве резерва был определен ранее законсервированный морг горбольницы № 3.



По данным на 20 октября, за текущий месяц умерло 98 пациентов горбольницы № 12. По статистике оперштаба края, с 1 по 20 октября в регионе умерло 166 человек с подтвержденным коронавирусом.

