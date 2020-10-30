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30.10.2020 23:11
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Сошедший с рельсов трамвай остановил движение по улице Трефолева

Петербуржцы стали свидетелями схода трамвая на улице Трефолева. Специалисты говорят, что обошлось без пострадавших, но дорожный инцидент изменил движение в Кировском районе Петербурга.

Первыми об этом рассказали очевидцы, опубликовав информацию в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 30 октября. По их словам, трамвай сошел с рельсов при совершении поворота. Свидетели происшествия также опубликовали фотографии с места события.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», примерно в десять вечера при выезде с конечной станции «Оборонная улица» произошел сход трамвая № 36.

«Рейс не пассажирский, вагон был пустой. Пострадавших нет. На место прибывают аварийные службы, трамвайное движение по улице Трефолева приостановлено», — добавил представитель предприятия.

По его словам, сложившаяся ситуация также внесла коррективы в маршруты трамваем № 36 и № 60. Первый следует от Стрельны до улицы Маршала Говорова, 33, а второй от конечной станции «ЛЭМЗ» до трамвайного парка на проспекте Стачек.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на улице Трефолева образовался автомобильный затор.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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