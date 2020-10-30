Ученик всегда прав. Почему педагоги бессильны перед хулиганами и их родителями

Фото в купальнике или твиттер с сомнительными шутками стали поводом для увольнения из российских школ. Все, что можно обычному взрослому, оказалось нельзя учителю. И родители, и дети позволяют себе хамство в отношении педагогов, рассказали «Фонтанке» петербургские учителя. Если за спиной смелый директор, он поддержит, а если нет, то устроит выволочку. Держится эта система токсичных отношений, в том числе, на законе об образовании, который в большей степени защищает ученика, вне зависимости от того, прилежный он отличник или прогульщик с двойками.



В России тема буллинга в школах публично обсуждается недавно и, как правило, касается учеников. О травле учителей практически не говорят. Проведенное в 2018 году НИУ Высшей школы экономики исследование показывает, что 70% учителей в той или иной степени сталкиваются с травлей.

Угрозы от школьников хотя бы раз в жизни получал каждый второй учитель. При этом 5,8% опрошенных отметили, что это происходило на регулярной основе. «Треть опрошенных респондентов имела дело с комментариями интимного характера. С кибербуллингом, проявляющимся через оскорбительные письма или посты в социальных медиа, сталкивались 42% респондентов», — говорится в исследовании.

«Буллинг учителей — тема достаточно табуированная, — отмечает психолог программы «Травли NET» Мария Зеленова. — Чаще всего получается, что либо родители делают жизнь учителя невыносимой, оскорбляют его, либо пытаются против него устраивать какие-то публичные порки. Либо это дети, что хуже, это может быть вербальный буллинг, когда есть какие-то клички, неприятные оскорбительные слова, которые говорятся в отношении этого родителя в сети, это может быть и порча вещей».



Учителя часто не могут признаться в том, что по отношению к ним проявляется агрессия, так как считают, что подобная ситуация может намекнуть на их некомпетентность. Кроме того, не все педагоги обладают навыками, как правильно на неё реагировать.

«В основном учителей заставляют с родителями примиряться, даже в случаях отсутствия вины педагога. Многие учителя говорят о том, что есть травля со стороны родителей, но не решаются вступать в борьбу, потому что у нас законодательство этой сферы содержит существенный перевес в пользу прав родителей и учеников, последние больше защищены, чем педагоги», — рассказал заведующий правовой инспекции труда общероссийского профсоюза образования в Петербурге и Ленобласти Павел Михайлов.

Доносы

«В одной школе папа пришёл на так называемые разборки с классным руководителем. Не помню уже, что именно папу, точнее отчима, так вывело из положения равновесия, — рассказывает Светлана, учительница одной из петербургских школ. — Мужчина не придумал ничего лучше, как прижать бедную беззащитную женщину к стенке и приставить руку к её горлу. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы рядом не проходил коллега, который скрутил этого папу и вывел из школы. Учительница подала заявление в полицию, но директор убедительно попросила её забрать заявление. Что она и сделала. Причины, я думаю, понятны».



Рукоприкладство в отношении учителей в Петербурге случается «крайне редко», отмечает педагог 524-й гимназии Денис Порохов. «Мне несколько раз угрожали, но по телефону. Последнее, что было, года три назад, папаша угрожал приехать в школу с адвокатом, — вспоминает он. — У нас с учителями «борются» путем писем в комитет образования и прокуратуру. Зачастую даже минуя директора. Это создаёт дополнительные трудности для всех».

«Такие люди обычно скандалят везде… Эти семьи знают в поликлиниках, детских садах и прочих организациях. Там им тоже все должны, — продолжает мысль Порохова другая учительница, пожелавшая остаться анонимной. — Причина банальна. Все рисуют отметки ребёнку, который ничего не делает и сидит в телефоне, а я не рисую. Тройка маму не устраивала. Меня тоже. Но мальчик совсем ничего не желал делать, он просто привык, что ему нарисуют и все. Вообще с детьми всегда можно договориться, они умнее, чем некоторые взрослые люди. Но вот иметь дело с родителем, а лучше сразу с двумя, которые орут, очень сложно».



О бумажной войне с педагогами говорит юрист профсоюза образования в Петербурге и Ленобласти Павел Михайлов. Он отмечает такую категорию родителей, которые «рассматривают своего ребенка как некий «светочь», спустившийся в темное подземное царство». В этой ситуации любое замечание учителя рассматривается как повод обратиться с жалобой в государственные инстанции.

«Обращения часто не подтверждены никакими доказательствами. Когда учителя и директора обращаются к нам за помощью, мы начинаем первый этап судебного процесса — пишем претензию о распространении недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство школы и (или) учителя, требуем опровергнуть эти сведения. Большинство дел на этом этапе заканчиваются», — отметил Михайлов.

Конфликтная комиссия

Разрешить спор между учителем и родителями может конфликтная комиссия, которая собирается в школе. В законе об образовании говорится, что её решение «является обязательным для всех участников образовательных отношений в организации и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением».



«К сожалению, результаты этой процедуры, подтвердившие неправомерное поведение ученика, носят для него фактически рекомендательный характер, — говорит Павел Михайлов. — Поэтому возникает ощущение вседозволенности, желание побить учителя, словесно оскорбить или написать какую-нибудь матерную гадость. Намного хуже, если была признана вина учителя. Такого учителя могут уволить. Вот такой вот дисбаланс. Все ученики это прекрасно знают».

«Учитель в ситуации столкновения с учеником, который хочет по тем или иным причинам нанести вред, всегда беззащитен, — уточняет доктор психологических наук, профессор кафедры психологии человека университета им. Герцена Анастасия Миклеева. — Это проявляется прежде всего в том, что в современных условиях, когда образование рассматривается как услуга, ребенок находится в центре внимания. Сейчас в педагогическом процессе получается перекос: у учителя в основном обязанности, а у ребенка — права. Это не хорошо и не плохо. Это та реальность, которая есть».

Педагоги, с которыми поговорила «Фонтанка», считают, что у учителя нет инструментов для защиты собственных прав. «Сама лишний раз стараюсь не связываться с администрацией, учениками и родителями, так как не чувствую себя в безопасности. Не уверена, что школа будет защищать мои интересы, честь и достоинство, — рассказала учительница из Выборгского района. — Профсоюз выслушает работников, но всегда говорит о письменном изложении своих претензий. Никто из коллег письменное заявление не регистрирует».

