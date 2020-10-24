Петербургские «Адмиралтейские верфи» передали в состав Военно-морского флота России большую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов». За свою высокую скрытность подлодки проекта 636.3 получили прозвище «Черная дыра».
Как сообщает пресс-служба предприятия 24 октября, торжественная церемония подъема военно-морского флага прошла на глубоководной набережной предприятия.
«Мы знаем, в каких непростых условиях приходилось работать в последнее время. Но заказ сдан с опережением графика, что уже стало хорошей традицией. «Адмиралтейские верфи» в очередной раз доказали, что строительство серийных кораблей является самым эффективным вариантом развития Военно-морского флота», — заявил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.
Подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 — вторая в серии из шести кораблей, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота. Она была заложена в июле 2017, спущена на воду в декабре 2019 года. Первый корабль серии «Петропавловск-Камчатский» передан в состав ВМФ РФ в ноябре 2019 года. На третьей подводной лодке «Магадан» на сегодняшний день ведутся работы по подготовке корабля к спуску на воду, который намечен на первый квартал 2021 года. Четвертый корабль «Уфа» находится в процессе подготовки стыковки блоков в единый корпус. До конца текущего года запланирована закладка пятой подводной лодки серии.
Автономность плавания подводных лодок проекта 636 — 45 суток; рабочая глубина погружения — 240 метров. Предельная глубина — 300 метров. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.