Жительница Петербурга взяла деньги у банка под залог автомобиля, но исполнять залоговые обязательства не спешила. К делу подключили приставов, и в итоге машины женщина лишилась.

Как сообщает 15 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, в Купчинском отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении 35-летней петербурженки. Женщина задолжала банку 900 тысяч рублей. Деньги она брала под залог автомобиля Mitsubishi Pajero, и взыскание было обращено на него.

Требования исполнительных документов женщина игнорировала, и внедорожник объявили в розыск. Приставы установили, что автомобиль передвигается по территории Колпинского района. Купчинские приставы оперативно передали поручение на арест машины своим колпинским коллегам, те установили местонахождение «Паджеро» и выехали на место.