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15.10.2020 11:27
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Петербурженка не захотела выплачивать долг банку и осталась без автомобиля

Фото: УФССП по Петербургу

Жительница Петербурга взяла деньги у банка под залог автомобиля, но исполнять залоговые обязательства не спешила. К делу подключили приставов, и в итоге машины женщина лишилась.

Как сообщает 15 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, в Купчинском отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении 35-летней петербурженки. Женщина задолжала банку 900 тысяч рублей. Деньги она брала под залог автомобиля Mitsubishi Pajero, и взыскание было обращено на него.

Требования исполнительных документов женщина игнорировала, и внедорожник объявили в розыск. Приставы установили, что автомобиль передвигается по территории Колпинского района. Купчинские приставы оперативно передали поручение на арест машины своим колпинским коллегам, те установили местонахождение «Паджеро» и выехали на место.

Пристав составил акт описи ареста автомобиля, после чего машину передали взыскателю на ответственное хранение. В дальнейшем «Митсубиши» будет продан в счет погашения долга.

Фото: УФССП по Петербургу

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Комментарии (4)

Never_Mind
Ну как же русской бабе да без сарая-внедорожника? В-класс не скрепно и несколеновставно.
lamer
Согласен утешить расстроенную хозяйку автомобиля.
elentano
Потрясающая история. Прям как детектив прочитал.
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