Сенатор Клишас затемпературил и сдал тест на коронавирус

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас перешел на удаленную работу.



Как сообщил сам сенатор от Красноярского края 5 октября, у него поднялась температура. Он оперативно сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Тем не менее до выздоровления Клишас решил поработать из дома.



В 2020 году Клишас выступил одним из сопредседателей созданной президентом РФ рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

