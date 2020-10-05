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05.10.2020 11:04
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Сенатор Клишас затемпературил и сдал тест на коронавирус

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас перешел на удаленную работу.

Как сообщил сам сенатор от Красноярского края 5 октября, у него поднялась температура. Он оперативно сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Тем не менее до выздоровления Клишас решил поработать из дома.

В 2020 году Клишас выступил одним из сопредседателей созданной президентом РФ рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

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Комментарии (3)

teodor
Почему депутаты и сенаторы не мрут от ковида?
Litl_m
Пусть он будет положительным.
Samal_
А сколько депутатов умерло от Ковида? Есть статистика?
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