Воду в районе Халактырского пляжа мог отравить давший течь коммерческий танкер. СК начал проверку по факту гибели животных

По данным собеседника агентства, по морскому пути мимо пляжа прошел коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но привела к разливу содержащих фенол нефтепродуктов. Принадлежность судна не установлена, ведется поиск, отметил источник.

Причиной отравления воды в Тихом океане в районе Халактырского пляжа, по предварительным данным, стала утечка нефтепродуктов из коммерческого танкера. Об этом 3 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона. Владелец судна пока не установлен.

СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива, также сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу управления. Отобраны дополнительные пробы воды, воздуха и песка. По предварительным данным, в результате попадания в прибрежные воды «повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника» в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная произошла гибель морских обитателей Тихого океана, а также изменила цвет морская вода.

Ранее журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Он рассказал, что жители стали находить на Халактырском пляже погибших рыб и морские существа, а у серферов после катания в океане начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Предварительные данные проб в районе пляжа показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

Около 7 часов утра по московскому времени Минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями.