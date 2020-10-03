«Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка «Налычево» посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС», — сообщило региональное Минприроды.

Минприроды Камчатки отчиталось о якобы совершенной чистоте на Халактырском пляже, где ранее местные жители и путешественники засняли огромное количество погибших морских обитателей, выброшенные на берег. Результатами проверки сотрудники ведомства поделились в Instagram 3 октября. В комментариях пользователи раскритиковали чиновников и предложили им самим выпить и искупаться в загрязненной воде.

В ответ россияне заподозрили обман и увидели явные следы уборки. В комментариях чинованикам посоветовали «заняться своей работой». «Ну так возьми попей водички или искупнись разок! Умники! Стыд и мерзость — все, что вы вызываете внутри», — написал один комментатор. «Если все так хорошо, пусть местные руководители Роспотребнадзора и остальных проверяющих органов выпьют воды из впадающей реки со снимков Гринпис. Им нечего боятся, ведь все чисто», — подхватил другой.

«Стыдно... расскажите, что делается, какие результаты проб, кто виновен и что будет сделано, чтобы не допустить такого в будущем. Не нужно игнорировать проблему, начните с ее признания!», — посоветовала пользовательница Instagram.

Тем временем в Восточном военном округе сообщили, что Тихоокеанский флот к загрязнению воды не причастен. Перевозок крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России в этом районе не производилось, передает ТАСС.

Ранее журналист Юрий Дудь опубликовал видео и снимки огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Он рассказал, что жители стали находить на Халактырском пляже погибших рыб и морских существ, а у серферов после катания в океане начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Предварительные данные проб в районе пляжа показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.